Spevák kapely Aerosmith Steven Tyler otvoril centrum pre zneužívané ženy

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Spevák americkej kapely Aerosmith Steven Tyler otvoril centrum pre zneužívané ženy.

Janie’s House sa nachádza v Douglasville v štáte Georgia. Názov inštitúcie je inšpirovaný hitom Janie’s Got A Gun od Aerosmith. Šesťdesiatdeväťročný interpret vo videu na službe Instagram uviedol, že o takomto zariadení vždy sníval.

„V srdci som nosil nápad, že by som mal zriadiť dom, Janie’s House, v ktorom by sa starali o mladé a zneužívané dievčatá. A hádajte, čo sa stalo? Pozrite sa na to! Dokázali sme to s pomocou organizácie Youth Villages a iných,“ povedal.

Steven Tyler *

* vlastným menom Steven Victor Tallarico, pôsobí v spomínanej kapele Aerosmith od jej založenia v roku 1970. Skupina debutovala o tri roky neskôr eponymnou štúdiovkou. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom tým zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012). K ich najznámejším skladbám patria aj Dream On, Angel, Love In An Elevator, Cryin’, Crazy, Jaded, Livin’ On The Edge, Pink či I Don’t Want To Miss A Thing zo snímky Armageddon (1998). V kapele v súčasnosti pôsobia okrem spomínaného Tylera aj Joe Perry (gitara), Tom Hamilton (basgitara), Brad Whitford (gitara) a Joey Kramer (bicie). Štvornásobných držiteľov Grammy uviedli v roku 2001 do Rock’n’rollovej siene slávy, pričom Tyler s Perrym získali v roku 2013 ASCAP Founders Award a uviedli ich do Skladateľskej siene slávy.

Informácie pochádzajú z webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.