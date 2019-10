Spevák Michal Varga zverejnil videoklip ku skladbe Komár

Slovenský spevák Michal Varga zverejnil v nedeľu večer videoklip ku skladbe Komár. Novinku vytvoril v spolupráci so známym skladateľom Gabrielom Dušíkom, s ktorým pod autorskou značkou Sandberg vypustili do sveta už i singel Hore Háj s folkovým nádychom.

Názov novej energickej piesne vzišiel z pera Michala Vargu ako metafora na muža krúžiaceho okolo svojej milej. Pieseň rozpovedá príbeh lásky, takej silnej, že by mládenec za svojou vyvolenou aj do studne skočil, keby si o nej len nesníval.

„Keď som dostal hudobný podklad od Gaba, prišlo mi to, že to môže byť o láske, ale o takej láske hravej, ľahkej, svižnej, nezáväznej… Chcel som nájsť tú hranicu, aby som nemusel ísť do vyznaní a mohol som celý ten proces, čo sa medzi tými dvomi odohráva, nejakým pekným spôsobom opísať… Krátke stretnutia dávajú priestor na chvíľkové vzplanutia, ktoré žiadnym spôsobom neohrozujú rodinný život alebo čokoľvek a doprajú priestor fantázii. V nudnom svete plnom stereotypu si na chvíľku vytvoríte ten mikropríbeh…,“ prezradil o téme skladby Varga.

Rozprávková slovná zásoba

Podľa Dušíka každý muž v živote už zažil veľkú lásku, niekedy dokonca viackrát… „A ako ten čas postupuje, občas neviete, ktorá bola tá pravá, ktorá bola ozajstná… Mohlo to byť malé stretnutie, ale iskra bola veľká…,“ podotkol s úsmevom skladateľ.

Základ pesničky je podľa neho v myšlienke, ktorú zažíva bez výnimky každý. „Je to o tom, že stará láska nehrdzavie. A vlastne je to celé sen, lebo, povedzme si na rovinu, jedna láska spred mnohých rokov sa už potom objavuje len v snoch,“ usúdil Dušík, podľa ktorého snovosť podčiarkuje už samotný hudobný podklad pesničky.

„Je to indie pop a ten vždy robí presahy. V tej piesni je zjavná zasnenosť, aj keď je rýchla, je tam určitý prídavok toho sna. A v texte je tá snovosť tiež. Michal má takú trošku rozprávkovú slovnú zásobu, jeho texty ma rajcujú, pretože má iný slovník, ktorým ich dokáže obohatiť. To je v slovenčine, ktorá má tak málo jednoslabičných slov, veľký problém,“ doplnil skladateľ.

Pútavý a farebný videoklip

O zvuk pesničky, ktorá bude v najbližších dňoch dostupná aj na najznámejších streamovacích službách, sa postaral Ján Machút, nahrávku zabezpečili Lukáš Sadloň a Ján Hedera z bratislavského štúdia TC Lemons. „Stretli sme sa samí dobrí ľudia. Mám pocit, že v našom okolí nie je nejaká negatívna energia, čo sa stáva málokedy, takže mám na túto prácu obrovskú chuť!“ poznamenal Dušík.

Novinku Varga podporil i pútavým, farebným videoklipom plným slnka. „Prvú časť sme nakrúcali na Píle pod Červeným kameňom a druhú na Sandbergu, konkrétne vo Waitovom lome. Bol to krásny natáčací deň, na obidvoch miestach sme si to skutočne užili. A potom sme hľadali už len miesto, kde je mláka, tú sme totiž potrebovali do príbehu, ktorý sa v klipe odvíja. Dokonca som mal aj 50-litrový sud s vodou, aby som ju mohol dopĺňať… Nakoniec sme ju našli zrovna blízko štúdia TC Lemons, kde sme urobili ešte zopár záberov na zelenom plátne,“ priblížil Michal.

V klipe aj Michaela Patáková

Scenár klipu pritom od začiatku konzultoval s kameramanom Marcelom Hepnerom. „S Marcelom sme si boli spolu obhliadnuť lokácie a vyberali sme si, aké rôzne obrazy by mohli v klipe byť. O vyslovený dejový scenár sa v ňom nejednalo, išlo mi skôr o to nájsť nejaký point, ktorý by vedel poštekliť, to snívanie o láske otvára priestor na kadečo…,“ vysvetlil Varga.

Po spevákovom boku sa v klipe objavila herečka a tanečnica Michaela Patáková. „Naschvál som si do klipu vybral Mišku, ktorá je nielen členkou Red Cat Cabaretu, ale aj akrobatického ohňového súboru Anta Agni. Je mnohotvárna, poznám ju z divadla, vie sa nalíčiť do rôznych typov, a tak mi v tej snovosti našej pesničky prišlo ako výborný nápad využiť jej potenciál a aj jej tanečné schopnosti,“ uviedol Michal. „A v poslednej scéne sme nasadili parochňu mojej manželke, vymenili si s Miškou tričká a spravila za ňu záber na motorke,“ prezradil.

Pracujú na ďalšej skladbe

Víziou dvojice umelcov, ktorí už pred zverejnením videoklipu ku skladbe Komár začali pracovať na ďalšej novinke, je pokračovať cestou singlov. Tie by však časom radi ponúkli aj na albume a odprezentovali ich naživo na turné.

„Ja mám veľkú túžbu, aby to išlo až tam, že keď budú všetky single, tak bude aj veľké turné, kde Mišo každému live povie to, čo hovorí na tých nahrávkach… Preto robíme tie skladby elektro-akusticky, aby sa rovno dali hrať aj naživo. A album rozhodne chceme tiež,“ ozrejmil Dušík.

„Tvorba bez zdieľania je len forma arteterapie. Kontakt s obecenstvom a výmena energií na koncertoch je ten skutočný zážitok, ktorý je pre mňa najväčšou odmenou a som presvedčený, že energia, ktorú prináša spolupráca s Gabom dokáže zasiahnuť širokú škálu poslucháčov. Už teraz sa na to teším,“ dodal Varga.

Michal Varga … je slovenský hudobník, spevák a textár. Od roku 2010 pôsobil pod umeleckým menom Mora Tonali v hudobnej skupine In Vivo, ktorej bol spoluzakladateľom. Po vydaní albumu In Vivo 2011 sa vydal na sólovú dráhu. V súčasnosti vystupuje so svojou one man šou v Red Cat Cabarete známej herečky a speváčky Lucie Siposovej a aktívne tvorí so skladateľom Gabrielom Dušíkom, s ktorým len pred pár dňami založili kreatívnu hudobnú platformu Sandberg.

Gabriel Dušík … je slovenský hudobný skladateľ, hudobník, hudobný producent, aranžér, textár a spevák. V roku 1979 stál pri založení skupiny Gravis, ktorá na hudobnej scéne pôsobila desať rokov a do povedomia širokej verejnosti sa zapísala hitmi Skúšky z lásky (1988) či Daruj mi svoj najkrajší deň (1989). Po rozpade skupiny sa ako sólový skladateľ spájal s viacerými známymi spevákmi a umelcami. S Marcelom Palonderom vytvoril nezabudnuteľný hit Láska (1991), skladal pre Mira Nogu a Štefana Skrúcaného a úzko spolupracoval so speváčkami Marikou Gombitovou, Katarínou Hasprovou či Soniou. Na konte má tiež hudbu k muzikálom František z Assisi (2007), Mária Antoinetta (2009), Quo Vadis (2011) a Povolanie pápež (2016).

