Turné U2 bude zrejme pokračovať, Bono Vox navštívil lekára a vracia sa mu hlas

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Frontmanovi írskej kapely U2 Bonovi Voxovi sa vracia hlas. Spevák deň po tom, čo v Berlíne pre jeho stratu hlasu formácia zrušila sobotňajší koncert, oznámil, že očakáva, že sa mu hlas vráti naplno.

Problémy s hlasom

„Bol som u výborného lekára,“ uviedol umelec v stanovisku a dodal, že je šťastný a odľahlo mu, že „vylúčil čokoľvek vážne“. Bono vo svojom vyhlásení v nedeľu tiež oznámil náhradný termín za zrušený koncert. Ten sa uskutoční 13. novembra.

„Myslím, že nemôžeme pokračovať. To by k vám nebolo fér,“ povedal v sobotu po odspievaní pár piesní 58-ročný spevák publiku v Mercedes-Benz Arene, keď sa mu objavili problémy s hlasom.

Sobotňajší koncert mal byť pritom len druhou šou európskej časti ich Experience + Innocence tour, ktoré odštartovali v piatok na rovnakom mieste. Ďalšie vystúpenie majú podľa oficiálneho webu naplánované na utorok v Kolíne nad Rýnom.

Najúspešnejšia kapela na svete

U2 vznikli v roku 1976 a patria k najúspešnejším kapelám na svete. Na konte majú 14 štúdioviek. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Sunday Bloody Sunday, One, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo či Sometimes You Can’t Make It On Your Own.

Pieseň Ordinary Love, ktorú napísali pre film Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Na konte majú 22 cien Grammy a v roku 2005 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.