Špión, ktorý otvoril okno do myslenia Kremľa

Bill Gates o tejto knihe povedal, že je rovnako vzrušujúca, ako jeho obľúbené špionážne romány. Reč je o novinke vydavateľstva Ikar Špión a zradca , autorom je Ben Macintyre a je to skutočný príbeh Olega Gordijevského, ktorý bol agentom ruskej KGB, veľmi bystrý, kultivovaný, šikovný… ale veľmi rýchlo začal považovať komunistické zriadenie Sovietskeho zväzu za zločinecké, barbarské, neschopné reformy. A aj preto začal pracovať pre britskú tajnú službu MI6.

Jeho príbeh je naozaj fascinujúci – veľmi nepríjemne ho zaskočil vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a aj to prispelo k jeho takpovediac zrade, keď začal západu dodávať množstvo tajných informácií. Pomáhal im odhaľovať ruských špiónov, odkrýval tajné plány ruskej spravodajskej služby. Dokonca do veľkej miery ovplyvnil rokovania Margaret Thatcherovej a Michaila Gorbačova.

Oleg Gordijevskij mal v KGB veľmi vysoké postavenie a preto aj prístup k naozaj stráženým tajomstvám, ktoré poskytoval Británii. V tomto je jeho príbeh skutočne vzrušujúci, pretože sledujete ako doslova ovplyvňoval priebeh studenej vojny a ako dokáže jediný človek meniť názory, pohľady a budúcnosť jednotlivých krajín.

Reagan aj Thatcherová chápali studenú vojnu v zmysle komunistického ohrozenia mierovej západnej demokracie. Vďaka Gordijevskému si teraz uvedomovali, že sovietska úzkosť pravdepodobne predstavuje väčšiu hrozbu pre svet ako sovietska agresia. Vo svojich pamätiach Reagan píše: „Počas troch rokov som sa o Rusoch naučil čosi prekvapujúce: mnohí ľudia na vrchole sovietskej hierarchie sa naozaj báli Ameriky a Američanov… Začal som si uvedomovať, že mnohí sovietski funkcionári v nás videli nielen protivníkov, ale aj potenciálnych agresorov, ktorí na nich v rámci prvého úderu môžu vypustiť jadrové zbrane.“

Kniha Špión a zradca je výborný pohľad na politiku a prácu spravodajských služieb v Sovietskom zväze, Británii aj USA. V závere knihy sledujete útek Gordijevského zo Sovietskeho zväzu cez Fínsko do Londýna a tá časť je neskutočne napínavá. Akoby ste sledovali filmový triler.

V januári 1968 reformátor Alexander Dubček, prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, začal liberalizovať svoju krajinu a zbavovať ju sovietskeho jarma. Zmiernil reguláciu cestovania, slobody prejavu a cenzúry. Jeho „socializmus s ľudskou tvárou“ sa spájal s prísľubom obmedzenia moci tajnej polície, zlepšenia vzťahov so Západom a napokon aj vyhlásenia slobodných volieb.

Gordijevskij pozoroval tieto udalosti s čoraz väčším vzrušením. Keby sa Československo zbavilo zovretia Moskvy, mohli by ho nasledovať ďalšie satelity Sovietskeho zväzu. V kodanskej rezidentúre KGB sa názory na československé reformy výrazne líšili. Niektorí tvrdili, že Moskva zasiahne vojensky, ako to urobila v roku 1956 v Maďarsku. Iní vrátane Gordijevského a Ľubimova si boli istí, že československá revolúcia dosiahne úspech. „Oleg a ja sme boli presvedčení, že sovietske tanky do Prahy nevyrazia,“ napísal Ľubimov. „Stavili sme sa o celú debnu piva Tuborg.“ To, čo sa dialo, nabilo energiou aj Jelenu, ktorá sa o politiku zvyčajne nezaujímala. „Československo sme vnímali ako veľkú nádej na liberálnejšiu budúcnosť,“ uviedol Gordijevskij. „Nielen pre túto krajinu, ale aj pre tú našu.“

V moskovskom centre chápala KGB československý reformný experiment ako existenčnú hrozbu pre samotný komunizmus, ktorá potenciálne mohla vychýliť jazýček váh studenej vojny v neprospech Moskvy. Na hranici s Československom sa začali zhromažďovať sovietske vojská. KGB nečakala na signál z Kremľa a proti československej „kontrarevolúcii“ začala bojovať prostredníctvom malej armády špiónov. Jedným z nich bol Vasilij Gordijevskij.

Kým jeden brat s čoraz väčším nadšením sledoval, ako Pražská jar prekvitá, druhého poslali, aby ju udusil v zárodku.

Začiatkom roka 1968 prekĺzlo do Československa vyše tridsať ilegálov KGB s príkazom od predsedu KGB Jurija Andropova sabotovať československé reformné hnutie, infiltrovať „reakcionárske“ intelektuálne kruhy a uniesť popredných podporovateľov Pražskej jari. Väčšina týchto agentov cestovala v prestrojení za západných turistov, pretože sa predpokladalo, že československí „štváči“ s väčšou pravdepodobnosťou odhalia svoje plány pozitívne nakloneným cudzincom. Ciele zahŕňali intelektuálov, akademických pracovníkov, novinárov, študentov a spisovateľov vrátane Milana Kunderu a Václava Havla. Bola to najväčšia spravodajská operácia, akú KGB kedy podnikla proti členovi Varšavskej zmluvy.

