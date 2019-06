Spišská Nová Ves vyhlásila mimoriadnu situáciu, požiar vo Vilčurni pripravil desiatky ľudí o domovy

POPRAD 3. júna (WebNoviny.sk) – Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo mimoriadnu situáciu, stalo sa tak po požiari v lokalite Vilčurňa, ktorý v nedeľu 2. júna zničil obydlia 41 obyvateľov.

Noc strávili v komunitnom centre

Samospráva o tom informuje na svojej internetovej stránke s tým, že aktuálne zabezpečuje zákonom stanovené postupy. Rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou, strávili uplynulú noc v komunitnom centre a v materskej škole. Neďaleko zhoreniska im v pondelok postavili vojenské stany.

„Zabezpečili sme im ležadlá, deky, teplé jedlo a nejakú potravinovú pomoc cez Úrad splnomocnenca vlády SR. Myslím si, že sme za túto krátku chvíľu urobili, čo treba, a budeme hľadať nejaké ďalšie možnosti pomoci,“ uviedol pre agentúru SITA primátor mesta Pavol Bečarik.

V pondelok v meste dvakrát zasadal krízový štáb, ďalšie stretnutie je naplánované na utorok ráno. Ako vysvetlil primátor, situáciu sa snažili vyriešiť cez referát krízového riadenia, v spolupráci s mestskou políciou, dobrovoľnou občianskou strážou, riaditeľkou správy školských zariadení, riaditeľkou škôlky aj terénnymi pracovníkmi komunitného centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Domy boli postavené nelegálne

Stavby, ktoré zhoreli, boli v lokalite postavené „na čierno“, siedmi obyvatelia dokonca podľa Bečarika nemajú trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi. „Nemôžeme ich nechať len tak, postarali sme sa o nich, ale informovali sme o tom aj danú obec, pod ktorú patria,“ povedal.

Situáciu, do ktorej sa rodiny dostali, by chcelo mesto podľa jeho slov vyriešiť napríklad výstavbou unimobuniek, podobne ako tomu bolo v prípade požiaru v popradských Matejovciach, kde vo februári 2018 ostala bez strechy nad hlavou viac ako stovka ľudí. „Uvidíme, ako sa nám na to podarí pozháňať financie,“ dodal primátor.