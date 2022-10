Splácate hypotéku? Začnite sporiť už dnes, inak vás splátky „prevalcujú“

To, čo sme si pred rokom nevedeli predstaviť, dnes je realitou. Hypotéky pokorili hranicu 4% a vyzerá, že to ešte nie je koniec. Na čo by sa mali dlžníci pripraviť? Nárast splátky o desiatky eur je minimum, pri hypotékach vo výške cien novostavieb pôjde o stovky eur.

„Zvyšovanie sadzieb hypoték je už pomaly dennou záležitosťou. Ukazuje sa, že kto na jar váhal, dnes svoju nerozhodnosť ľutuje. Sadzby sú pri niektorých fixáciách vyššie ako 4 % a podľa úrovne zabezpečenia sa blížia až k 5 %. Najdrahšie hypotéky tak nemajú ďaleko k najlacnejším spotrebným úverom,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Na možné zvyšovanie sadzieb a s ním spojené riziká sa upozorňovalo už dávno, no kto bude brať tieto informácie vážne, keď úroky nepretržite klesali až pod hranicu 0,5%? Ešteže tu máme Národnú banku Slovenska. Opatrenia NBS prikazovali dlžníkom, že veľkosť ich finančnej rezervy po odpočítaní životného minima musí byť 40% a zároveň musia byť schopní splácať dlh drahší o 2 %. Opatrenia boli na prvý pohľad prísne, no súčasný vývoj sadzieb je ešte razantnejší.

Na akej hranici sa zastavia sadzby hypoték dnes nevie nikto predpovedať. Úroky sa v súčasnosti pohybujú od 2,2 % do 4,49 % a ich výška závisí od výšky zabezpečenia (LTV), využívaní ďalších služieb banky, fixácie úrokovej sadzby, ekologickosti nehnuteľnosti…

Na čo by sa mali dlžníci pripraviť, ak úrokové sadzby pokoria hranicu 5%? Nárast splátky o desiatky eur je minimum, pri hypotékach vo výške cien novostavieb pôjde o stovky eur.

NÁRAST MESAČNEJ SPLÁTKY HYPOTÉKY

O koľko sa zvýši splátka po zvýšení úroku z 1 % na 5 %?

Čím vyššiu splátku budete splácať, tým menej peňazí vám ostane na spotrebu. Pokiaľ sa vaša mzda nezvýši o stovky euro, čo sa asi nezvýši, podiel vašej hypotekárnej splátky vám ukrojí z výplaty výrazne viac ako doteraz. Ak dnes tvorí splátka 30 % príjmu, pri zvýšení sadzby na 5 % môže predstavovať až 47-percentný podiel. Máme neprijemnú správu pre všetkých, ktorých hypo splátka dnes tvorí 50% príjmu, v budúcnosti by mohla vzrásť až na úroveň takmer 78%. Čiže na všetky ostatné výdavky, ktoré máte by vám ostalo len 22 % príjmu.

Do akej miery sa zhorší finančná situácia rodín závisí aj od zostávajúceho trvania hypotéky. Čím dlhší čas do jej splatenia, tým viac sa bude treba uskromniť.

Ako sa zmení podiel splátky na príjme po zvýšení úrokov z 1 % na 5 %?

Zdraženie hypoték je fakt, ktorému sa dlžníci s kratšou dobou fixácie nevyhnú. Aké budú sadzby o 10 rokov, to si netrúfame odhadnúť.

Ako sa pripraviť na vyššie splátky?

Znížte výdavky

Prehodnoťte svoje nákupné správanie a opodstatnenosť výdavkov.

Simulujte vyššiu splátku už dnes

Nechajte si vypočítať výšku splátky novej hypotéky a rozdiel medzi budúcou a dnešnou splátkou si už dnes odkladajte.

Zlepšite si príjmy

Každé pravidelné euro navyše k bežnému príjmu je prínosom. Hľadanie lepšie plateného zamestnania alebo brigád je jedným v prvých krokov dlžníkov s finančnými problémami.

Vytvorte si finančnú rezervu

Zvýšené príjmy, upravené výdavky a simuláciu splátky použite na pravidelnú tvorbu finančnej rezervy. Pri zvýšení splátky v budúcnosti bude rodinný rozpočet nastavený na nižšie sumy, mesačná úspora sa môže presmerovať do splácania a ak to nebude stačiť, dlh sa môže splácať aj z finančnej rezervy.

