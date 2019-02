Splnil sa mi sen, v „obráku“ sa momentálne cítim lepšie ako v slalome, hodnotí majsterka sveta Vlhová

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Trojnásobná medailistka z majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní vo švédskom Aare je už vo vlasti. Po následných pretekoch v Štokholme priletela na bratislavské letisko v noci z utorka na stredu.

Z jej prejavu bolo cítiť únavu i radosť z dosiahnutých výsledkov. Na tohtoročnom svetovom šampionáte získala zlatú medailu v obrovskom slalome, taktiež bola strieborná v alpskej kombinácii a bronzová v slalome.

„Stále ešte celkom nevnímam, že som majsterka sveta. Niekedy sa nad tým zamyslím, že to tak zrejme je. Pred sezónou by som to zrejme nečakala, hoci som vedela, ako jazdím a na čo mám. Aj s toľkými chybami som dokázala triumfovať. Nečakali sme to, ale zároveň sme dúfali, že sa to podarí. Celý čas som verila, že v ´obráku‘ mám na viac a viem ísť lepšie. Konečne to prišlo, našla som si svoju pohodu a vyšlo to tak, že som majsterka sveta. Je to úžasné,“ uviedla bezprostredne po pristátí Vlhová.

„Slalom je moja srdcovka, ale v ‚obráku‘ sa aktuálne cítim oveľa lepšie. To všetko sa však môže kedykoľvek zmeniť,“ dodala.

Na oslavy nie je aktuálne čas

Priznala, že radosť by bola väčšia, ak by všetky jej medaily mali zlatý odlesk. Napriek tomu tvrdí, že sa jej splnil sen.

„Všetko by sa mi splnilo, keby som získala tri zlaté medaily. Aj takto sa mi však splnil sen. Priali sme si, aby som bola čo najúspešnejšia a napokon mám z troch disciplín tri medaily. Je to úžasné a veľmi sa teším,“ povedala.

Na oslavy aktuálne nie je čas, sezóna je stále v plnom prúde. „Oslavovať budem až po sezóne, pretože až potom na to bude priestor. Teraz si to nemôžem dovoliť. Vždy, po každej medaile sme sa stretli u mňa na izbe všetci z môjho tímu a boli sme spolu a navzájom sme sa tešili. Na ďalší deň sme sa však už vrátili do stereotypu, aby som mohla získať ďalšie medaily,“ vyhlásila 23-ročná pretekárka.

S medailami nespala

Vlhová priznala, že s medailami chcela po ich zisku absolvovať čo najviac času. „Síce som s nimi nespala, ale mala som ich vedľa na stolíku, takže boli vždy pri mne. Potom som si ich pre istotu schovala do batohu, aby som ich niekde nezabudla. Lebo stalo sa mi aj to, že som ich niekde položila a zabudla som na ne. Mala by som si ich strážiť. Ešte nemám vyhliadnuté miesto, kde si ich odložím. Určite pôjdu k ostatným oceneniam, samozrejme, k tým najvzácnejším,“ povedala.

Aktuálne sa najviac teší na odpočinok, ktorý už potrebuje. „Mám dva dni voľno, potrebujem zregenerovať hlavu i telo. V podstate celý mesiac som bola preč a každý deň som mala tréningy a preteky. Bolo to dosť náročné. Majstrovstvá sveta boli veľmi náročné po psychickej i fyzickej stránke. Chcela som sa na ne pripraviť stopercentne a myslím si, že sa mi to podarilo. Teraz si však potrebujem oddýchnuť. Teším sa, že si ľahnem do postele a budem mať čas sama pre seba,“ zhodnotila rodáčka z Liptovského Mikuláša.

Veľká podpora fanúšikov

Vníma aj mohutnú podporu zo strany priaznivcov. „Veľmi cítim, akú mám podporu od fanúšikov na Slovensku. Robím to, čo ma baví a ide mi to, za čo som veľmi vďačná,“ povedala skromne zverenka trénera Livia Magoniho.

Po vydarených MS 2019 ju čakali mestské preteky v Štokholme, ktorých výsledky sa zaratúvajú do hodnotenia slalomu v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach. Slovenka skončila v utorkových pretekoch až ôsma, prvenstvo si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vo finále zdolala nemeckú pretekárku Christinu Geigerovú.

„Čo k tomu povedať. Spravila som chybu, ktorá ma mrzí, ale taký je šport a taký je paralelný slalom. Tam sa môže sa stať čokoľvek. Bojovala som, ale chyby sa stávajú. Ideme ďalej. Radosť z MS mi to nepokazilo. Po svetovom šampionáte to bolo náročné, bola som vyčerpaná. Cítila som sa dobre a jazdila som skvelo, ale jedna chybička a bola som von z hry. Mrzí ma to, ale nie toľko, aby mi to pokazilo radosť z MS,“ uzavrela Petra Vlhová.

VIAC O TÉME —> MS V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ 2019