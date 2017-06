Spojené štáty by chceli dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou

BERLÍN 28. júna (WebNoviny.sk) – Americký minister obchodu Wilbur Ross sa vyjadril, že USA a Európska únia by mali mať dohodu o voľnom obchode. Americký prezident Donald Trump rozhodol o odchode USA z rokovaní o Dohode o transpacifickom partnerstve, ale osud obchodnej dohody s EÚ, čiže Dohody o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), je menej jasný.

Ross uviedol, že USA urobili “vedomé rozhodnutie tým, že neodišli z rokovaní o TTIP”, keď zanechali vyjednávania o transpacifickom partnerstve. To podľa neho signalizovalo náklonnosť Washingtonu na obchodné rokovania s Európou.

“Stojím dnes večer pred vami, aby som to povedal explicitnejším spôsobom: My, ako vzájomne hlavní obchodní partneri, by sme mali mať dohodu o voľnom obchode,” uviedol Ross. Americký minister sa takto v utorok večer prihovoril na konferencii v Berlíne prostredníctvom videohovoru. “Na rozdiel od správania sa niektorých iných štátov, relatívne malý počet obchodných sporov medzi našimi krajinami je dobrým znamením pre vykonateľnosť akejkoľvek takejto dohody,” dodal Ross.

Trumpova vláda podľa amerického ministra obchodu vidí “malý zmysel rokovať o dohodách, ktoré sa nebudú dodržiavať”. “Sme presvedčení, že Európa je pre nás dobrý partner, s ktorým sme mali a naďalej budeme mať produktívne diskusie, ktoré sú na prospech všetkých,” vyhlásil minister. Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá hovorila po Rossovi, uviedla, že by sa mala obnoviť práca na obchodnej dohode medzi EÚ a USA. “Množstvo problémov, ktoré sa objavujú … je možné riešiť iba štruktúrovanými obchodnými vyjednávaniami,” konštatovala kancelárka.