Spojené štáty mali sabotovať vypustenie satelitov do vesmíru, tvrdí iránsky minister

TEHRÁN 16. februára (WebNoviny.sk) – Iránsky minister zahraničných vecí obvinil Spojené štáty zo sabotáže v súvislosti s neúspešnými pokusmi o vypustenie dvoch satelitov počas uplynulých dvoch mesiacov. Mohammad Džavád Zaríf to povedal v piatok pre NBC News v nemeckom Mníchove.

„Je to dosť možné. Zatiaľ to nevieme isto. Musíme sa na to veľmi dôkladne pozrieť,“ vyjadril sa politik. Irán sa rozhodol pre oba pokusy napriek kritike zo strany USA, ktoré tvrdia, že vesmírny program pomáha krajine s rozvojom balistických striel, čo však Teherán odmieta.