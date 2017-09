Spojené štáty prijmú migrantov z Oceánie, Trump označil Obamovu dohodu za hlúpu

CANBERRA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Spojené štáty americké prijmú 50 utečencov na základe dohody s Austráliou, ktorú odsúhlasil predchádzajúci prezident USA Barack Obama.

Podľa premiéra Malcolma Turnbulla pôjde o ľudí z Nauru a Papuy-Novej Guiney. Podľa dohody USA prijmú 1250 utečencov z Austrálie, ktorí pochádzajú väčšinou z Iránu, Afganistanu a Srí Lanky.

Súčasný prezident Donald Trump označil dohodu za hlúpu, no súhlasil s ňou vzhľadom na „extrémnu kontrolu“ utečencov.

„Prezident Trump mal voči tomu nejaké výhrady, no nakoniec prijal dohodu, za ktorou stál jeho predchodca a ja mu chcem za to poďakovať,“ vyjadril sa Turnbull pre televíziu Seven Network a dodal, že nevie, koľko migrantov USA v budúcnosti ešte prijmú, pričom záleží na ich „veľmi, veľmi dôslednej kontrole utečencov“.

Austrália neumožňuje usadiť sa utečencom, ktorí sa do krajiny snažia dostať na lodiach. Podľa vlády má tento prístup odradiť ľudí od snahy prejsť nebezpečnou a často smrteľnou trasou cez oceán z Indonézie.

Namiesto toho, Papua-Nová Guinea a Nauru dostávajú od Austrálie peniaze za prichýlenie utečencov v táboroch. Za ostatné štyri roky sa ich tam zhromaždilo už viac ako dvetisíc.