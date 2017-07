Spojené štáty sú pripravené použiť vojenskú silu, Severná Kórea odmieta rokovať

WASHINGTON 6. júla (WebNoviny.sk) – Spojené štáty americké použijú proti Severnej Kórei “značnú vojenskú silu”, ak budú musieť. Po utorkovom severokórejskom teste medzikontinentálnej balistickej strely sa tak na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyjadrila americká vyslankyňa pri OSN Nikki Haley.

“Ich skutky rýchlo zmenšujú šance na diplomatické riešenie,” povedala na adresu vedenia KĽDR. “Spojené štáty sú pripravené použiť všetky svoje schopnosti na to, aby sme bránili seba a našich spojencov. Jednou z našich schopností je naša značná vojenská sila a my ju použijeme, ak budeme musieť, i keď by sme sa neradi vydali tou cestou,” uviedla Haleyová.

Zároveň pohrozila obchodnými sankciami krajinám, ktoré budú napriek rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN naďalej obchodovať so Severnou Kóreou. USA tiež podľa jej slov OSN predložia novú rezolúciu namierenú proti Pchjongjangu.

Niekoľko hodín po jej vystúpení na pôde Bezpečnostnej rady absolvovali USA a Južná Kórea v Japonskom mori ďalšie vojenské cvičenie zamerané na použitie balistických rakiet. Pchjongjang odmieta o čomkoľvek rokovať, kým USA neukončia svoju “nepriateľskú politiku” voči Severnej Kórei.