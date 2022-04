Spokojnosť je štýl, ktorý pristane každému

Niekedy stačí naozaj málo na to, aby každý z nás žiaril spokojnosťou. Stačí, aby sme sa cítili dobre, samy sebou, vyrovnane. V tej chvíli je jedno, čo máme oblečené, ako vyzerajú naše vlasy, či make-up, všetko zrazu perfektne ladí a jednoducho nám to pristane. Sú to vzácne momenty, nebolo by však úžasné cítiť sa tak každý deň? V nákupnom centre Aupark sa začína oslava rôznorodej krásy a jedinečnosti s názvom Everyday Beautiful. Pridajú sa k nám aj známi influenceri a osobnosti, ktoré vás navedú na cestu lásky a rešpektu k sebe.

Krása je ukrytá v detailoch, ktoré vás robia jedinečnými. A práve tieto detaily sú základom pre celkovú spokojnosť so sebou samým, ktorá prebúdza tú pravú krásu. Skutočná krása nepozná žiadne vzorce ani pravidlá. Naučte sa ju vnímať nielen okolo seba, ale aj v sebe.

Foto: Aupark

Oslavy krásy v Aupark Bratislava

Aupark Bratislava povzbudzuje svojich návštevníkov k tomu, aby sa vo svojom tele cítili čo najlepšie.

Prečo je sebaláska taká dôležitá? Psychologička a poradkyňa seba rozvoja Zuzana Tomčíková hovorí: „Lebo zdravá a spokojná duša potrebuje zdravé a spokojné telo. Sebaláska je láska ako každá iná, je to v prvom rade vzťah k sebe samej/samému, ktorý sa dlhodobo buduje. Autenticita je kľúčová v budovaní kladného vzťahu k sebe. Ukazuje našu jedinečnosť, ukazuje, kým som a kým nie. Krása je subjektívna a rovnako tak sú subjektívne aj naše vnútorné potreby. Iba ty vieš, čo dnes potrebuješ urobiť preto, aby si bola spokojná – vo vnútri, aj navonok.“

Foto: Aupark

Inšpiratívne workshopy aj zaujímavé rozhovory

V centrálnej zóne Aupark Bratislava pri hlavnej inštalácii budú môcť zákazníci už čoskoro stretnúť známych influencerov a hostí, ktorí prijali pozvanie na zaujímavé rozhovory a aktivity k oslave všetkých podôb krásy. Rezonovať budú témy z oblasti módy, líčenia a estetiky, ktoré rozoberieme aj na našich sociálnych sieťach. Už 7. apríla vás prvým tematickým vstupom prevedie influencerka Barbora Bakošová s Jankou Sláčkovou. Spolu s ďalšími zaujímavými hosťami, ktorí budú diskutovať na tému spokojnosti prebúdzajúcej krásu.

Kreatívne duše a milovníci originálneho obsahu sa potešia novému Everyday Beautiful Lounge, ktorý sa bude počas celej kampane nachádzať na prvom poschodí nákupného centra. Vďaka jedinečnému dizajnu poskytuje skvelý priestor na tvorbu krásnych a štýlových fotiek, či videí na TikTok alebo Instagram. Zastavte sa, odfoťte sa a nezabudnite použiť hashtag#everydaybeautiful. Aupark vaše kreatívne výtvory rád zazdieľa na svojom instagrame.

Novinky z fashion a make-up sveta vám bude počas celých dvoch mesiacov prinášať dočasná rezidencia STUDIO22 Academy – prvá slovenská fashion a make-up akadémia založená profesionálnou make-up artistkou a stylistkou Janou Olšinskou. Využite možnosť preniknúť do fashion&beauty sveta na tej skutočnej a profesionálnej úrovni. Prihláste sa na jeden z tematických workshopov cez platformu Studio22 Academy.

Foto: Aupark

Roztočte to v Auparku

Pre členov vernostného programu si Aupark Bratislava pripravil ešte bonus v podobe kolesa šťastia inšpirovaného krásou. Ak ešte stále nie ste členom, zaregistrujte sa do vernostného programu a možno práve vy vyhráte štýlové kozmetické produkty od tých najobľúbenejších svetových značiek.

Vernostný program prináša rad celoročných výhod. Okrem iných, zľavy a darčeky k nákupu od rôznych značiek, šatňu zadarmo, prednostný vstup na podujatia, ako aj bezplatné konzultácie so známym štylistom Alexom Lindovom. Vernostnú kartu si môžete stiahnuť v rámci mobilnej aplikácie Aupark, alebo si ju nechať vystaviť pomocou online formulára na webovej stránke. Získať ju môžete aj osobne na info pulte, kde vám je k dispozícii ochotný personál. Nezaberie to viac ako pár minút.

Potešte svoje zmysly napríklad výberom prírodnej telovej kozmetiky, ktorá prirodzene rozjasní každý typ pleti. Alebo naopak, vyčarujte si neprehliadnuteľný look pomocou dekoratívnej kozmetiky a doplňte svoj šatník výraznými outfitmi, ktoré podčiarknu váš jedinečný štýl. „Či už obľubujete prirodzenosť alebo výrazné farby, v Aupark Bratislava nájdete všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste sa cítili vo vašom tele čo najlepšie. Nehľaďte na trendy či názory iných a buďte sami sebou, „ odkazuje Petra Foltýnová, Marketing Manager Aupark Bratislava.

Foto: Aupark

Objavujte spolu s Aupark Bratislava krásy na ceste za sebaláskou. Všetky informácie k aktuálnemu programu kampane Everyday Beautiful nájdete na aupark-bratislava.sk alebo na IG a FB profile Aupark Bratislava.

Informačný servis