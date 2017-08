Spoločná európska mena výrazne klesla voči doláru

NEW YORK 17. augusta (WebNoviny.sk) – Spoločná európska mena vo štvrtok oproti doláru výrazne oslabila. Dôvodom bolo to, že podľa záznamu z ostatného zasadania Európskej centrálnej banky jej predstaviteľov stále znepokojuje to, že inflácia je príliš nízka napriek zlepšovaniu ekonomiky. Euro voči doláru kleslo o 0,6 percenta na 1,1693 USD/EUR. Neskôr sa zotavilo na 1,1731 USD/EUR, ale stále bolo nižšie oproti stredajšej uzatváracej úrovni 1,1769 USD/EUR.

Americká mena však oslabila oproti japonskému jenu, a to na úroveň 109,83 JPY/USD z hodnoty 110,16 JPY/USD.