Spoločná výzva bývalých prezidentov je k ničomu, ľudia nepovažujú politikov za autority

Spoločná výzva troch bývalých slovenských prezidentov Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku nemá potenciál na zvýšenie zaočkovanosti ľudí proti koronavírusu.

Sociológ Pavel Haulík to povedal pre agentúru SITA v súvislosti s výzvou k očkovaniu, ktorú zaslal médiám exprezident Kiska v nedeľu 28. novembra. Prezidenti sa pod dokument podpísali, neobjavili sa však spoločne pred kamerami a mikrofónmi médií.

„Problém okolo očkovania v kontexte slovenskej súčasnej politiky je oveľa zložitejší na to, aby sa dal vyriešiť nejakou výzvou. Zvlášť ľudí, ktorí neovplyvňujú život. Nie je to len o očkovaní, do toho sa premietajú mnohé súvislosti okolo fungovania spoločnosti a politiky za posledné obdobie,“ zhodnotil sociológ.

Voliči sa v problematike orientujú zložito

Na otázku, či vôbec majú výzvy politikov k očkovaniu vplyv na voličov, Haulík odvetil, že nemajú.