Spoločne chceme vrátiť Slovan na pozície, ktoré mu v minulosti patrili, vraví nový tréner Ševela

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Posledný októbrový deň je prvým pracovným pre nového trénera futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Martina Ševelu.

Bývalý kouč AS Trenčín, ktorý bol bez práce mesiac a pol, podpísal v pondelok 30. októbra so Slovanom zmluvu na tri roky. Vedeniu „belasých“ sa tak až na tretí raz podarilo do úspešného konca dotiahnuť rokovania o príchode Martina Ševelu ku kormidlu tímu z Pasienkov. Pri predchádzajúcich bol totiž viazaný platnou zmluvou v Trenčíne.

„K angažmánu v Slovane mi paradoxne pomohol aj vyhadzov z Trenčína. Po odchode z tohto klubu som bol voľný, mohol som si hľadať nové pôsobisko, čo uľahčilo moju situáciu,“ povedal 41-ročný Bratislavčan (nar. 20. novembra 1975) a niekdajší ligový hráč Slovana a Interu, Dubnice nad Váhom, Drnovíc a Trenčína, ktorý sa opäť vracia do rodiska.

Medzinárodný trénerský seminár v Belehrade

„Niekto mi vypočítal, že bez klubu som bol 48 dní. Počas nich som sa vôbec nenudil. Bol som viac s rodinou. Syn bude maturovať, dcéra začína chodiť na konzervatórium, som rád, že som v tomto období mohol byť viac s nimi. Samozrejme, že bez futbalu som nebol, chodil som na ligové zápasy, zbieral som skúsenosti z hľadiska, odkiaľ je predsa len iný pohľad ako z lavičky. Sledoval som dianie na ihrisku bez toho, aby som bol do toho zainteresovaný. Aj to bola zaujímavá skúsenosť,“ pokračoval tréner, ktorý za štyri roky pôsobenia v Trenčíne vybojoval s týmto klubom štyri trofeje (2x majstrovský titul a 2-krát triumf v národnom pohári Slovnaft Cupe).

„Navyše, podarilo sa mi vybaviť účasť na medzinárodnom trénerskom seminári v Belehrade, na ktorom prednášali mnohí špičkoví tréneri. Zaujalo ma vystúpenie skúseného trénerského svetobežníka Boru Milutinoviča, ktorý na MS postúpil s piatimi reprezentáciami, čo je svetový unikát. Bol tam aj tréner portugalských úradujúcich majstrov Európy Fernando Santos. Hovoril nám o práci s lídrami mužstva ako je Cristiano Ronaldo. Na príkladoch nám demonštroval mentálnu prácu s ním, aby tento výnimočný hráč všetko svoje futbalové umenie dokázal dať v prospech kolektívu. Futbal je kolektívna hra, ktorá nie je postavená iba na jednom lídrovi. Vo futbale rozhoduje tím, celé mužstvo. A to chcem naučiť aj mojich nových zverencov. Musíme spolu popracovať nie iba na fyzickej kondícii, ale aj na mentálnej sile mužstva. Slovan, ak chceme byť spolu úspešní, musí byť predovšetkým ako tím mentálne odolnejší,“ pomohol si Martin Ševela čerstvými skúsenosťami z Belehradu.

Realizačný tím zostáva

„Trénovať Slovan je pre mňa veľká výzva, ktorú si veľmi vážim. Je to niečo nové, hoci v tomto klube som pôsobil, poznám prostredie, do ktorého som prišiel. Viem, že vedenie klubu robí všetko, aby najslávnejší slovenský klub bol úspešný. Pozícia v tabuľke, na ktorej je momentálne, týmto ambíciám nezodpovedá,“ otvorene priznal dvojnásobný majster Slovenska v drese Interu Bratislava, ktorý na „rodné“ Pasienky priviedol so sebou aj svojho dlhoročného skúseného spolupracovníka Ivana Vrabca.

„Po odchode trénera Vukomanoviča jeho doterajší realizačný tím zostáva spolu, novou posilou v ňom je Ivan Vrabec, s ktorým spolupracujem už dlhšiu dobu. Je to človek, ktorému nemusím nič vysvetľovať, nemusím ho nič učiť. Ako kolegovia si vyhovujeme. Spoločnými silami sa pokúsime Slovan naštartovať k lepším výkonom a tiež výsledkom,“ vysvetlil Ševela dôvod posilnenia tímu svojich najbližších spolupracovníkov.

Martin Ševela sa nebránil ani otázke, čo treba urobiť ako prvé, aby herný prejav tímu z Pasienkov bol iný ako doteraz.

„Z toho, čo som doteraz mohol vidieť, mám pocit, že mužstvo sa trápilo najmä vtedy, keď dostalo gól. Hneď po ňom išlo do kolien. Nenašiel sa v ňom hráč, ktorý by vtedy zobral zodpovednosť na seba a tím opäť naštartoval. Ja som vždy viedol mužstvo k tomu, že keď dá v zápase prvý gól, aby sa usilovalo dosiahnuť ďalší. Po druhom nech sa usiluje o tretí. Iba tak budeme spolu úspešní a dokážeme splniť dlhodobé ciele, ktoré si pred seba vytýčime,“ zdôraznil strojca nedávnych trenčianskych úspechov v službách bratislavského Slovana.

Lídrom na ihrisku by bolo celé mužstvo

„Kto bude lídrom Slovana pod mojím vedením? V kabíne ja, lebo ako hlavný tréner nesiem zodpovednosť za výsledky tímu. Lídrom na ihrisku by mali byť starší skúsení hráči. Ja by som bol však najradšej, keby tým lídrom na ihrisku bolo celé mužstvo. Keby sa hráči nespoliehali iba na jedného z nich,“ tvrdil Martin Ševela a pokračoval:

„Aby sme spoločne splnili cieľ, pre ktorý sme prišli k mužstvu. Spoločne chceme vrátiť Slovan na pozície, ktoré mu patrili v minulosti. Ak všetci zainteresovaní pristúpia k povinnostiam tak, ako si predstavujem, určite sa nám to podarí. Netvrdím, že to bude už v tomto súťažnom ročníku, nechcem teraz hovoriť o konkrétnych rokoch, len chcem povedať, že na to určite budeme spolu robiť. Čaká nás spolu veľa tvrdej práce, ale iná cesta nie je. Nepoznám dobrých a zlých trénerov, poznám úspešných a menej úspešných. Keď budeme mať úspechy, vrátia sa do hľadiska aj diváci, pre ktorých sa futbal hrá. Keď nebudeme mať úspechy, na naše miesto prídu iní. V Trenčíne za štyri roky som získal štyri trofeje, rád by som v tomto trende pokračoval aj na lavičke Slovana Bratislava. Preto som jeho ponuku vlastne aj prijal,“ zdôraznil Martin Ševela.