Spoločnosť Aeromobil od investície z fondu IPM Growth prilákala aj nového investora z Maďarska

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – AeroMobil získal nového investora. Podľa vyjadrenia spoločnosti je ním maďarský investor a podnikateľ Zoltán Varga. Spoločnosť vyvíjajúca lietajúce auto získala prvú investíciu od fondu IPM Growth počas prvého polroka 2017. Odvtedy prilákala aj ďalších investorov.

„Dnes investičná spoločnosť IPM a AeroMobil oznámili, že maďarský investor a podnikateľ Zoltán Varga investoval do spoločnosti AeroMobil, a vďaka spolupráci medzi fondom IPM Growth a spoločnosťou AeroMobil vzniká jeden z vlajkových projektov platformy „Danube Valley“. Tento projekt prostredníctvom IPM spája veľkých investorov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska,“ uvádza sa vo vyjadrení spoločnosti.

Flexibilná doprava

Podľa spoločnosti AeroMobil od úvodnej investície doteraz dosiahli niekoľko míľnikov. Po testovacej a výrobnej fáze modelu AeroMobil 4.0 STOL (krátky vzlet a pristátie) predstavili svoj koncept AeroMobil 5.0 VTOL (vertikálny vzlet a pristátie) – jedno z prvých a jediných elektrických lietajúcich vozidiel určených pre jazdu po ceste, ktoré umožní flexibilnú dopravu od dverí k dverám jedným vozidlom.

„Sme naozaj poctení, že môžeme spolupracovať s pánom Vargom, ktorý je váženým investorom známym predovšetkým pre jeho investíciu do spoločnosti WizzAir – popredného leteckého prepravcu v strednej Európe. Oceňujeme, že vidí celosvetový potenciál AeroMobilu,“ komentoval investíciu spoluzakladateľ a výkonný partner spoločnosti IPM Marián Boček.

Investície do alternatívnych tried

Podľa spoluzakladateľa spoločnosti AeroMobil Juraja Vaculíka je popri tejto investícii cieľom spoločnosti, aby bolo vozidlo v najbližších mesiacoch pripravené na testovanie, a dostalo sa tak k prvým zákazníkom v najbližších rokoch.

IPM je globálna správcovská a poradenská spoločnosť so sídlom v Londýne a Bratislave založená v roku 2014. Špecializuje sa na investície do alternatívnych tried aktív vrátane infraštruktúry, rastového kapitálu, private equity a komodít. IPM je autorizovaná a regulovaná britskou Financial Conduct Authority v oblasti investičného poradenstva a sprostredkovania investičných príležitostí.