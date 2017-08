Spoločnosť Air France sa obáva raketových testov KĽDR, zmení dráhu svojich letov

PARÍŽ 4. augusta (WebNoviny.sk) – Francúzsky letecký prepravca Air France bude po novom lietať ešte ďalej od pobrežia komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) ako doteraz.

Ako Air France oznámilo v piatkovom stanovisku, ide o preventívne opatrenie v súvislosti so severokórejskými raketovými skúškami.

Francúzska spravodajská televízia France 24 v tejto súvislosti pripomína incident z minulého piatku, keď let Air France z Tokia do Paríža s 323 ľuďmi na palube len tesne minula balistická raketa dlhého doletu vystrelená Severnou Kóreou. Raketa dopadla do medzinárodných vôd neďaleko trasy lietadla a podľa aktuálnych zistení sa minuli len o päť až desať minút.

Air France tvrdí, že pasažierom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo a rozhodnutie mierne odkloniť letové dráhy je len preventívne. Podľa France 24 však stačilo, aby lietadlo vyštartovalo o niekoľko minút neskôr, a mohlo dôjsť k tragédii.