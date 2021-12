Spoločnosť DKV uvádza na trh prvú ekologickú palivovú a nabíjaciu kartu z recyklovaného plastu PETG

Spoločnosť DKV Mobility, jeden z popredných európskych poskytovateľov služieb mobility, uvádza na trh prvú ekologickú palivovú a nabíjaciu kartu vyrobenú z recyklovaného PETG (polyetyléntereftalát – PET – s prídavkom glykolu počas polymerizácie). Nové udržateľné palivové a nabíjacie karty DKV Mobility sú vyrobené z 90 percent z recyklovaného materiálu a v porovnaní s bežnými kartami z PVC znižujú emisie CO2 na kartu o 42 percent. Nové ekologické karty sa budú vydávať od februára 2022.

„Plastový odpad je vážny problém celosvetového rozsahu, ktorý sa týka nás všetkých. V našom odvetví reagujeme na tento environmentálny problém zavedením kariet vyrobených z recyklovaného plastu PETG. To nám umožňuje ponúknuť našim zákazníkom najlepšiu ekologickú možnosť bez toho, aby sme museli robiť kompromisy v kvalite,“ hovorí Marc Erkens, vedúci oddelenia trvalej udržateľnosti, novej mobility a vzťahov s verejnosťou.

Na rozdiel od PVC sa z recyklovaného PETG počas jeho životného cyklu neuvoľňujú žiadne znečisťujúce látky. Recyklovaný plast PETG pochádza zo známych a kontrolovaných európskych zdrojov plastového odpadu. Okrem toho karty úspešne prešli všetkými požadovanými testami kvality, ktoré potvrdzujú ich odolnosť voči teplu a ohybu. Nové udržateľné palivové a nabíjacie karty sú súčasťou úsilia spoločnosti DKV Mobility o podporu obehového hospodárstva.

Medzi výhody nového materiálu na výrobu kariet patrí zníženie spotreby prírodných neobnoviteľných surovín, zníženie dopytu po nových plastoch a recyklácia odpadu. To všetko vedie k výraznému zlepšeniu bilancie CO2. Karty sa vyrábajú v rakúskom závode, ktorý 100 % elektrickej energie získava z obnoviteľných zdrojov. Prechod na udržateľnejšie materiály pre palivové a nabíjacie karty je v súlade s poslaním spoločnosti DKV Mobility: urýchliť prechod na nákladovo efektívnu a udržateľnú mobilitu budúcnosti. Spoločnosť DKV Mobility má v úmysle stať sa do roku 2023 spoločnosťou s klimaticky pozitívnym bilanciou a podporuje svojich zákazníkov v ich úsilí o zníženie emisií CO2 z ich vozových parkov o 30 % do roku 2030 v porovnaní s východiskovým rokom 2019.

Foto: DKV Euro Service

DKV Euro Service patrí medzi top poskytovateľov služieb pre dopravcov a flotily

DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.

DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 300 pracovníkov po celej Európe a v roku 2020 dosiahla obrat vo výške 9,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 5,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 213 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po sedemnásty raz za sebou za „Najlepšiu značku“ v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com.

