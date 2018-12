Spoločnosť rozdeľujú malichernosti, Lajčák víta Pellegriniho výzvy na diskusie o budúcnosti

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák vidí budúcnosť Slovenska ako modernej a demokratickej krajiny.

Upozorňuje, že o niekoľko rokov budú požiadavky na trh práce ako aj demografia úplne iné ako dnes. Víta, že premiér Peter Pellegrini avizoval otvorenie spoločenskej diskusie o tom, aké má byť Slovensko o 15, 20 či 30 rokov. Šéf slovenskej diplomacie to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

Moderné a demokratické Slovensko

„Vítam to, že takúto debatu chceme mať, pretože tak nejak sme zahľadení do každodenných malých bojov. Moja predstava Slovenska je Slovensko moderné a demokratické. O 10 – 15 rokov budú požiadavky na trh práce úplne iné, ako sú dnes. Moja prvá otázka znie: je náš vzdelávací systém pripravený vzdelávať ľudí pre profesie, ktoré budú potrebné o 15 rokov,“ pýtal sa minister.

Takisto upozornil, že demografická štruktúra Slovenska bude iná. „Bude tu ďaleko väčší podiel ľudí v post produktívnom veku. Budeme schopní zabezpečiť týmto ľuďom dôstojnú starobu a sociálny štandard? O tom treba hovoriť,“ dodal na margo budúcnosti Slovenska.

Slovenská spoločnosť je podľa Lajčáka momentálne rozdelená, ale nie v zásadných témach, ale v malichernostiach. „Naozaj by bolo dobré, keby sme boli schopní komunikovať, kde chceme krajinu vidieť o 15 rokov a čo pre to musíme už dnes urobiť – ako nastaviť vzdelávací, sociálny, zdravotnícky systém,“ pokračoval minister.

Potrebujeme zaceliť rany

Lajčák tvrdí, že dva základné piliere – Európska únia aj Severoatlantická aliancia zostávajú základnými atribútmi zahraničnopolitického smerovania krajiny. „Ale treba robiť všetko pre to, aby EÚ doriešila veci, ktoré máme zadefinované ako tie, ktoré potrebujeme vyriešiť,“ domnieva sa minister. Za projekty, ktoré treba dobudovať, označil hospodársku menovú úniu, vnútorný trh a schengenský priestor. „Potrebujeme takpovediac zaceliť rany, lebo na jednej strane miera integrácie nikdy nebola tak vysoká, ako je dnes, na druhej strane nikdy sme neboli rozdelení tak, ako sme dnes,“ uviedol. Vníma, že ešte dnes majú niektorí západní partneri pocit, že nás majú poučovať a akoby sme mali byť vďační, že s nimi môžeme sedieť za jedným stolom. „To je niečo, čo EÚ rozdeľuje. Na druhej strane aj my musíme dať najavo, že nie sme tu len preto, aby sme prijímali fondy, ale preto, že zdieľame tie isté hodnoty,“ dodal.

Premiér Peter Pellegrini avizoval, že chce otvoriť debatu o tom, ako má Slovensko o 15, 20, 25 rokov vyzerať. „Ja osobne sa budem snažiť, hoci je to pravdepodobne môj posledný rok vo funkcii premiéra v tomto volebnom období, pracovať na vízii krajiny. Mal by som tú ambíciu, aby bez ohľadu na to, kto bude sedieť na stoličke predsedu vlády, hovoriť o tom, na čo Slovensko musí myslieť v nasledujúcich minimálne 25 rokoch, čo Slovensko čaká a čo nás neminie a čo musíme začať ako politici robiť bez ohľadu na to, z akého spektra sme, aby sme neskôr neboli nemilo prekvapení,“ dodal s tým, že vízia krajiny by mala byť bez politického podtónu. Takisto by rád vrátil politickú diskusiu k odborným témam. Podstatou podľa neho je, aby sme sa ako spoločnosť zhodli, ako túto krajinu viesť a v akom stave ju nechať budúcim generáciám.