Spoločnosť SpaceX odložila štart rakety so zásobami na ISS, plán prekazil silný vietor

Súkromná spoločnosť SpaceX odložila pre silný vietor štart rakety Falcon 9, ktorá mala vyniesť zásoby na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Štart stroja odložili v stredu hodinu pred vzlietnutím. Vietor s nebezpečnými poryvmi je nielen nad Mysom Canaveral, odkiaľ mala Falcon 9 vyletieť, ale aj nad Atlantickým oceánom, kde mala na plošine neskôr pristáť.

SpaceX sa pokúsi raketu znovu vyslať k ISS vo štvrtok popoludní. Hoci by sa mal už vietor upokojiť, podľa predpovedí bude zase zrejme pod mrakom.

Kapsula Dragon, ktorú raketa vynesie do vesmíru, obsahuje tri tony zásob amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Okrem iného aj 40 myší pre výskum kostí a svalov či jačmeň na experiment so sladom. Pre zmienenú znovupoužiteľnú kapsulu to už bude tretia cesta na ISS.