Spoločnosť Unilabs oznámila zmeny vo výkonnom manažmente

Spoločnosť Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb, oznámila zmeny vo svojom výkonnom manažmente.

Spoločnosť naďalej investuje do svojho vedeckého know-how. Za prezidenta Scientific Business Units a medicínskeho riaditeľa (Chief Medical Officer) preto vymenovala bývalého medicínskeho riaditeľa a riaditeľa operácií (Chief Medical and Operations Officer) Dr. Christiana Rebhana.

Ch. Rebhan bude podliehať priamo generálnemu riaditeľovi spoločnosti, Michielovi Boehmerovi. Prevezme divízie farmakológie a genetiky, ktoré sa doteraz zodpovedali vedeniam v rámci krajín. Naďalej bude viesť aj medicínsku komunitu v rámci spoločnosti Unilabs a TMC, kliniky Unilabs pre telemedicínu.

Keďže sa Ch. Rebhan posunul na pozíciu, v rámci ktorej bude ďalej rozvíjať vedeckú odbornosť spoločnosti a jej jedinečné multidiagnostické schopnosti, na miesto riaditeľa Unilabs pre operácie nastúpil Olivier Carnet. Ako súčasť tímu výkonného manažmentu spoločnosti Unilabs bude taktiež podriadený priamo CEO M. Boehmerovi.

Carnet bude mať na starosti ďalšiu digitalizáciu a industrializáciu end-to-end operácií spoločnosti Unilabs, čím ďalej posilní úroveň služieb spoločnosti a umožní jej presadiť sa v nových segmentoch trhu.

Pred nástupom do spoločnosti Unilabs dosiahol O. Carnet pôsobivú kariéru v spoločnosti Unilever. Počas 32-ročného pôsobenia v nej prešiel všetkými disciplínami dodávateľského reťazca a komplexnými operáciami v rámci viacerých kategórií a obchodných oblastí, vrátane spoločných podnikov.

Má preukázateľné skúsenosti s dosahovaním solídneho výkonu. Podieľal sa na komplexných zmenách a viedol trvalo udržateľnú transformáciu.

Carnet pôsobil v rozvinutých krajinách, najmä v Európe, ako i na rozvojových trhoch naprieč Áziou. Naposledy pôsobil ako výkonný viceprezident pre excelentnosť dodávateľského reťazca a transformáciu. Všetky súvisiace pododvetvia, čiže výrobu, logistiku, plánovanie, bezpečnosť a podobne, previedol zásadnou obnovou.

Financie, právne záležitosti a súlad s reguláciami

Spoločnosť okrem toho oznámila aj zmenu vo vedení oddelenia financií a tomu zodpovedajúcu zmenu v oddelení právnych záležitostí a súladu s reguláciami.

Victoria Bell, ktorá doteraz pôsobila ako finančná riaditeľka (CFO) skupiny, opúšťa na konci januára spoločnosť a bude sa venovať iným záležitostiam. Kým sa nenájde stály kandidát na túto pozíciu, financie budú mať na starosti súčasný finančný riaditeľ skupiny Xavier Aghassian a Michelle Vesselholt, ktorá nastúpi 1. marca.

Vesselholt je skúsená finančná manažérka s globálnymi skúsenosťami z veľkých spoločností v rôznych odvetviach, ako sú farmácia, telekomunikácie/infraštruktúra, IT, poradenstvo, doprava, strojárstvo a audit. Viedla veľké finančné transformácie systémov, procesov, outsourcingu, fúzií a akvizícií a reštrukturalizácií v zložitých, maticových organizáciách.

Odchod M. Bellovej spôsobil zmenu aj v oddelení právnych záležitostí a súladu s reguláciami. Robert Abbott, hlavný právny zástupca a riaditeľ pre súlad s reguláciami (Chief Compliance Officer), ktorý bol doteraz podriadený M. Bellovej, sa bude po novom zodpovedať priamo CEO spoločnosti M. Boehmerovi a stane sa členom tímu výkonného manažmentu.

R. Abbott je právnik, ktorý získal kvalifikáciu v Spojenom kráľovstve. Má za sebou dve desaťročia medzinárodných právnych skúseností, ktoré získal okrem iných v spoločnostiach Stryker Corp., Cardinal Help Inc a CERN. V roku 2000 sa po absolvovaní advokátskeho štúdia na Západoanglickej univerzite stal členom londýnskej advokátskej komory.

„Som nadšený, že môžem počítať s Christianom, Olivierom a Robertom. Popri ostatných členoch tímu výkonného manažmentu budú hrať základnú rolu pri plnení našich strategických cieľov, podpore rastu nášho biznisu a dosahovaní dlhodobej hodnoty. Pomôžu nám ďalej budovať najviac digitálne riadenú diagnostickú skupinu – a umožnia tak lepšie rozhodovanie pre zdravšiu budúcnosť,“ povedal CEO spoločnosti Unilabs Michiel Boehmer. „Chcel by som taktiež poďakovať Xavierovi, že nastúpil, kým nájdeme na miesto CFO trvalú náhradu a dočasne privítať v tíme Michelle. Chcel by som vyjadriť vďačnosť aj Victorii za to, čím prispela spoločnosti Unilabs počas ostatných rokov, za dobrú spoluprácu s našimi tímami a zaželať jej všetko najlepšie v jej novom úsilí.“

