Spolu s nami pomáhate férovému obchodu rásť

Približne polovica celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla.

Kvalita, zodpovednosť a férový obchod. Tieto hodnoty sú pre Lidl kľúčové a diskont nezostáva iba pri slovách. Vďaka predaju produktov s certifikáciou Fairtrade v Lidli získali pestovatelia z rozvojových krajín za rok 2020 príspevok vo výške 222 000 €. Ide o približne polovicu z celkového fairtradového príspevku zo Slovenska za predošlý rok. V roku 2019 putoval pestovateľom z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky vďaka predaju výrobkov v Lidli príspevok 129 000 € a už vtedy bol diskont najväčším prispievateľom zo Slovenska. Medziročný nárast predstavuje viac ako 70%, v rozpätí troch rokov sa príspevok Lidla dokonca viac ako strojnásobil.

„Rastúce predaje znamenajú väčšiu podporu pre pestovateľov týchto surovín v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli zasiahnuté pandémiou aj súvisiacim narušením medzinárodného obchodu,” povedala Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko. „Ide väčšinou o krajiny, ktoré si na rozdiel od Európy alebo Severnej Ameriky nemohli dovoliť žiadnu formu kompenzácií pre zamestnancov ani podnikateľov, takže zapojenie do systému Fairtrade bolo pre tamojších pestovateľov často jedinou pomocou.“

Foto: Lidl

V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít. „Našou základnou filozofiou je ponúkať zákazníkom kvalitné produkty za čo najvýhodnejšie ceny. Nezabúdame však pritom na zodpovednosť k prírode a dodávateľom. Certifikácia výrobkov našich privátnych značiek je pre nás preto veľmi dôležitá a veľmi nás teší, že naše záväzky prinášajú konkrétne výsledky. Vďaka fairtradovým príspevkom sa v rozvojových krajinách budujú studne, školy, zdravotnícke zariadenia, cesty a mnoho ďalšieho. Nie je ľahké byť zodpovedným človekom a preto sa to v Lidli snažíme našim zákazníkom uľahčiť pri každom nákupe,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Výrobky s Fairtrade certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Certifikovaná je aj káva z automatov Lidl2Go a tiež bavlnené nákupné tašky.

Na výrobu fairtradových produktov predaných v roku 2020 pod privátnymi značkami v Lidl Slovenská republika bolo použitých 912 ton kakaových bôbov (+46% v porovnaní s rokom 2019; 65% z celkového objemu fairtradového kakaa predaného na Slovensku v roku 2020), 96 ton bavlny (približne dvojnásobok oproti minulému roku a zároveň 87% slovenského fairtradového trhu s bavlnou), 5 ton zelenej kávy, 3 tony trstinového cukru a 136 kg vanilky. V roku 2020 sa na slovenskom trhu prvýkrát objavili rezané fairtradové kvety, zakúpiť si ich mohli aj zákazníci Lidla. „Pestovanie kvetín je pre krajiny globálneho Juhu veľmi významné, pretože im prináša potrebnú cudziu menu a tisícom ľudí poskytuje prácu. Fairtrade sa usiluje o to, aby tieto prínosy neboli vyvažované ústupkami na strane etiky a ekológie. Preto je dôležité, že kvetiny označené známkou Fairtrade sú od minulého roku dostupné už aj v kamenných obchodoch v SR. Navyše sa do obchodov dostali v čase, keď boli pestovatelia kvetín významne zasiahnutí pandémiou COVID-19: počas minuloročného marca a apríla zaznamenali pestovatelia z Kene a Etiópie zníženie predajov o 70 až 80 percent,“ vysvetľuje Hana Malíková.

Foto: Lidl

Fairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.

Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Do konca roku 2022 chce mať výhradne RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej v potravinách. Kakao je 100% certifikované od konca roku 2020, pričom okrem Fairtrade prichádzajú do úvahy certifikáty Rainforest Alliance, UTZ či BIO. Rovnakými certifikátmi má disponovať aj káva v Lidli, do roku 2022 má ísť o 50%. Do konca roku 2022 budú certifikované všetky čierne, zelené a rooibos čaje, ktoré Lidl predáva pod vlastnými značkami. Záväzné stanoviská zverejnil Lidl aj pre ryby a kôrovce z voľného lovu, obaly a etikety svojich produktov, vajcia, kvety a rastliny. Diskont má taktiež stanovenú stratégiu obmedzovania a nahrádzania plastov a tiež znižovania podielu pridaného cukru a soli v produktoch predávaných pod vlastnými značkami. „Privátky“ majú viac ako 80%-ný podiel na celkovom sortimente Lidla.

Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné tu:

https://www.spolocenskazodpovednost.sk/sortiment#mantra-spolocenskej-zodpovednosti

Lidl doteraz publikoval tri správy o trvalej udržateľnosti podľa metodiky GRI:

https://www.spolocenskazodpovednost.sk/stiahni-si-kompletnu-spravu

Informačný servis