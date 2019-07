Spolujazda (Stuber)

Premiéra: 11. 7. 2019

Twentieth Century Fox, USA, 2019

Réžia: Michael Dowse

Scenár: Tripper Clancy

Kamera: Bobby Shore

Hudba: Joseph Trapanese

Hrajú: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino, Karen Gillan

Stu je trochu neurotický vodič Uberu, ktorý chce za každú cenu čo najlepšie slúžiť svojím zákazníkom. Vic je drsný policajt, ktorý má v pláne chytiť nebezpečného zločinca. Keď sa ich cesty pretnú, začína šialená jazda, pri ktorej im bude neustále hroziť strata nielen zdravého rozumu ale občas aj života.

Nesmelý vodič Uberu Stu (Kumail Nanjiani) túži po päťhviezdičkových hodnoteniach od svojich zákazníkov a tak sa snaží urobiť všetko pre ich maximálne pohodlie a úplnú spokojnosť. Od milého úsmevu, nekonečnej trpezlivosti až po cukríky zadarmo. Ale keď mu do auta nastúpi nevrlý obrovský chlap s menom Vic (Dave Bautista), zistí, že úsmev a trpezlivosť na neho nie veľmi zaberajú. A cukríky už vôbec nie.

Z neotesaného pasažiera sa vykľuje tajný policajt, ktorý je práve po operácii očí, a tak nemôže šoférovať. Na cestu do akcie, na ktorej konci by malo byť zatknutie drogového dealera, si preto trošku netradične objedná práve Stuov Uber. Tím začína ich neuveriteľná bláznivá spolujazda, kedy sa neistý Stu postupne zapojuje do Vicovej policajnej akcie. Na začiatku mu nahrádza jeho neistý zrak, ale ako akcia naberá obrátky, preberá iniciatívu a stáva sa pre tento deň postrachom celého podsvetia. Päťhviezdičkové hodnotenie a úsmevy už veľmi nerieši. Ale možno bude Vic nakoniec patriť medzi jeho najspokojnejších zákazníkov a pomôže Stuovi vylepšiť jeho skóre.

Prístupnosť: nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 15 rokov

Žáner: akčná komédia

Verzia: anglicky s slovenskými titulkami

Stopáž: 94 min

Formát: 2D DCP, zvuk 5.1

