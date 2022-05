Spoluprácu V4 v oblasti zahraničnej politky narúša Maďarsko, dôvodom sú Orbánove postoje k sankciám proti Rusku

Postoj Maďarska k vojne na Ukrajine výrazne zužuje priestor na spoluprácu v zahraničnopolitickej oblasti v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).

Nebezpečné postoje Maďarska

Tri krajiny V4 jasne deklarujú, že síce nie sú vo vojne, no situácia na Ukrajine sa ich dotýka. Z Maďarska je ale počuť iné formulácie. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal po štvrtkovom rokovaní vlády.

„Je to tak zásadná vec pre V4, že ja osobne teraz nevidím dostatočný priestor a motiváciu ďalej vytvárať dojem, že V4 úzko spolupracuje v zahraničnej politike,“ vyhlásil minister.

Doplnil, že si vie predstaviť, že by sa krajiny V4 viac orientovali na svoje vnútorné záležitosti. „Ak by sa každá krajina Európskej únie k tejto vojne postavila tak, ako Maďarsko, tak tu máme nového suseda, a tým susedom by nebola Ukrajina,“ dodal.

Orbán sankcie kritizuje

Korčok považuje za nesprávne, že maďarský premiér Viktor Orbán uvažuje o sankciách ako o príčine ekonomického rozvratu a dramatického nárastu cien.

„Nič také, ako bruselské sankcie neexistuje. Existujú len sankcie, ktoré prijímajú členské štáty. To, čo teraz je v odpovedi na agresiu Ruska, to nie sú bruselské sankcie, ale sankcie všetkých členských krajín Európskej únie,“ pripomenul. Dodal, že za rastom cien je vojna, ktorú Rusko vedie na Ukrajine.

Orbán prednedávnom vyhlásil v Maďarsku stav bojovej hrozby, a kritizoval aj dopad sankcií na bezpečnosť a stabilitu Maďarska.