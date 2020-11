Spomalenie 5G vo Veľkej Británii môže viesť k ohrozeniu národnej digitalizácie

Pravdepodobné oneskorenie implementácie 5G technológií na území Veľkej Británie ohrozí v vládne plány na vytvorenie 350 tisíc pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch. Rizikový je aj predpokladaný ekonomický prínos v hodnote 108 miliárd libier. Oneskorený roll-out sietí 5G môže výrazne spomaliť proces digitalizácie najmä vo vidieckych oblastiach. To sú niektoré zo záverov, ktorá priniesla štúdia analytickej spoločnosti Assembly Research zadaná technologickou spoločnosťou Huawei.

Predpokladá sa , že ekonomický prínos 5G sietí približne z troch štvrtín pripadne oblastiam mimo Londýna a husto osídleného juhovýchodu. Vzhľadom na potenciál, ktorý so sebou nesie zlepšenie konektivity v regiónoch severovýchodného a severozápadného Anglicka, no aj West Midlands, ponúka 5G infraštruktúra týmto oblastiam obrovskú príležitosť pre rast.

Pracovné miesta v ohrození

Veľká Británia by v prípade zaujatie pozície lídra v 5G mohla v priebehu nasledujúcej dekády ponúknuť svojim občanom viac ako 600-tisíc pracovných miest, čo by do roku 2030 prinieslo v priemere hodnotu viac ako 6 000 libier na domácnosť. Oneskorenie nasadenia 5G technológií naopak ohrozuje nielen miesta v technologickom sektore, ale aj úradnícke či robotnícke pozície.

V priebehu nasledujúcej dekády sa napríklad pomalý roll-out 5G v severozápadnom Anglicku spája s potenciálnym znížením alebo stratou predpokladaných ekonomických výnosov v hodnote 16,9 miliárd libier a približne 59 000 pracovných pozícií, zatiaľ čo v regióne West Midlands by bol v ohrození potenciálny výnos 13 miliárd libier a približne 45 500 pracovných pozícií. Ekonomický dopad by pocítil aj Londýn, kde predpokladaný ekonomický prínos 5G sietí predstavuje takmer 40 miliárd libier a včasný roll-out by tu mohol generovať až 139 000 nových miest. Riziko sa týka aj zákazníkov – tí budú vystavení zdĺhavému čakaniu na služby, ktoré budú inde dostupné okamžite.

Britský mobilný priemysel si zatiaľ viedol pri zavádzaní 5G sietí veľmi dobre. Istú mieru pokrytia má už viac ako 300 miest. Oneskorené celonárodné zavádzanie by však znamenalo, že by bežní spotrebitelia v celej krajine museli čakať pomerne dlhý čas predtým, než si na svojich zariadeniach budú môcť užiť výhody sietí novej generácie.

Priemysel prichádza o výhody spojené s 5G

Analytici zo spoločnosti Assembly Research varujú, že oneskorené zavedenie 5G ohrozuje vývoj vo viacerých odvetviach – od dištančnej zdravotnej starostlivosti, cez inteligentnú výrobu, až po robotiku či domáce vzdelávanie. Práve technologický pokrok v zdravotníctve či vzdelávaní môže v dnešnej dobe pomôcť v prípade nedostatku praktických lekárov či učiteľov. Výroba potom môže zavedením inteligentných technológií ťažiť z vyššej produktivity. To dokazuje nedávny 5G experiment v anglickom Worcestershire, ktorý sa zameral na funkcie 5G v prípadoch detekcie strojových chýb.

„Samotná vláda predpokladá, že dôsledkom obmedzenie technologickej spoločnosti Huawei bude až trojročné meškanie v zavádzaní 5G sietí. Rizikom je, že operátori budú v istom smere „nútení“ zamerať sa na centrá miest. To by nevyhnutne znamenalo, že úplné pokrytie vidieckych a odľahlých častí Veľkej Británie bude trvať dlhšie. Ak takáto situácia nastane, je tu oveľa vyššie riziko rozšírenia digitálnej priepasti,“ hovorí Matthew Howet, hlavný analytik a zakladateľ výskumnej spoločnosti Assembly Research.

Viceprezident spoločnosti Huawei Victor Čchang pripomenul, že si britská vláda svoje ciele v rámci digitalizácie do roku 2025 nastavila vysoko: „Štúdia odhaľuje, aký významný ekonomický dopad bude mať trojročné meškanie v implementácii 5G na každý región Veľkej Británie, a upozorňuje na následky spojené s nevydareným naplnením potenciálu krajiny. Bez štatútu svetového lídra v 5G čelí Veľká Británia zaradeniu do pomalého digitálneho pruhu, strate potenciálnych pracovných miest a prehĺbeniu digitálnej priepasti, „komentuje Victor Čchang.

