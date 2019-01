Spor medzi diaľničiarmi a talianskym zhotoviteľom tunela Višňové rieši medzinárodná komisia

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Spory medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pomáha od pondelka 28. januára riešiť medzinárodná komisia pre riešenie sporov.

Informovala o tom vo štvrtok NDS s tým, že komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ (Združenie Salini Impregilo, S. p. A. – Dúha, a. s.) a na jednom sa zhodli obe strany.

Problémy oboch strán

„V pondelok sa uskutočnilo prvé iniciačné stretnutie, kde sa všetky zmluvné strany a komisia oboznámili s problematikou. NDS v najbližších dňoch dodá komisii doklady a stanovisko k problematike, ktorú chce riešiť a považuje ju za zásadnú. Dokumenty sa aktuálne prekladajú do anglického jazyka,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Zhotoviteľ sa podľa NDS zaviazal do jedného mesiaca komisii predložiť prvý zásadný spor z jeho strany. „NDS ako zásadnú problematiku vníma zodpovednosť zhotoviteľa za projektovú dokumentáciu a jej prípadné zmeny a aktualizácie. Zhotoviteľ ako svoj zásadný spor vníma geologické podmienky v tuneli Višňové a ich predvídateľnosť, resp. nepredvídateľnosť,“ dodala Michalová.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Zmluvná cena výstavby predstavuje 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,76 mil. eur vrátane DPH).

Štát zvažuje aj možnosť vypovedania zmluvy so zhotoviteľom problematického úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Dôvodom je výrazné meškanie stavebných prác a riziko, že taliansko-slovenské združenie nedokáže stavbu dokončiť.

Minister Érsek žiada úsek dokončiť

Rozhodnutie o tom, či na stavbe diaľnice pri Žiline bude pokračovať súčasný zhotoviteľ, alebo po vypovedaní zmluvy ju dokončí nanovo vybraný zhotoviteľ, by podľa ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd) malo padnúť do konca februára.

„Hľadáme spôsob, aby bol tento diaľničný úsek dokončený do roku 2023,“ povedal nedávno Érsek na stretnutí s médiami. „Chcel by som, aby sa dokončil aj skôr, robíme pre to všetky kroky. Potvrdzuje sa, že tento zhotoviteľ to nevie dokončiť,“ upozornil minister dopravy.

Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto diaľničnú stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023, dokedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.