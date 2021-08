Spor Palestínčanov a Izraelčanov o pozemky trvá už desaťročia, najvyšší súd im navrhol kompromis

Izraelský najvyšší súd v pondelok navrhol kompromis, ktorý by zabránil vysťahovaniu desiatok Palestínčanov zo štvrti Šejch Džarach vo východnom Jeruzaleme.

Pokusy židovských osadníkov o ich vysťahovanie z oblasti boli jedným z faktorov, ktoré podnietili májové boje medzi izraelskými silami a militantmi v Pásme Gazy.

Na rozhodnutie majú týždeň

Prípady, ktorým sa venoval súd v pondelok, sa týkali štyroch palestínskych rodín so zhruba 70 členmi. Izraelské súdy nižšej inštancie schválili ich vysťahovanie, pretože ich domy stoja na pôde, ktorú vlastnili Židia ešte pred vznikom štátu Izrael v roku 1948.

Najvyšší súd však navrhol kompromis, ktorý by im dal „chránený“ status. To by zabránilo vysťahovaniu na mnohé roky, ale nezodpovedalo otázku o legálnom vlastníctve pozemkov, vyjadril sa konzultant právneho tímu zmienených obyvateľov Ahmad Amara. Súd dal podľa jeho slov obom stranám týždeň na to, aby odpovedali na jeho návrh.

Najvyšší súd mal o veci rozhodnúť už v máji, ale to posunula žiadosť generálneho prokurátora, ktorý chcel viac času na posúdenie prípadov.

Spor o pozemky trvá už desaťročia

Židovskí osadníci vedú už desaťročia dlhú kampaň na vysťahovanie rodín z husto obývaných palestínskych štvrtí neďaleko jeruzalemského Starého mesta. Osadníci tvrdia, že domy stoja na pozemkoch, ktoré vlastnili Židia pred vojnou v 1948, ktorá sprevádzala vznik štátu. Izraelský zákon umožňuje Židom žiadať vrátenie takýchto pozemkov, no Palestínčanom nie.

V rokoch 1948 – 1967 východný Jeruzalem kontrolovalo Jordánsko, ktorého úrady palestínskym rodinám, ktoré sa stali počas vojny utečencami, podľa ich slov ponúklo domy výmenou za vzdanie sa utečeneckého statusu. Situácia sa však zmenila vo vojne v roku 1967, keď sa východného Jeruzalema, Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu zmocnil Izrael.

V roku 1972 skupiny osadníkov povedali rodinám, že bez povolenia vstúpili na židovskú pôdu, čo odštartovalo dlhý právny boj. Ten kulminoval v uplynulých mesiacoch nariadením o vysťahovaní 36 rodín v Šejch Džarach a dvoch ďalších východojeruzalemských štvrtiach.

Izraelské ľudskoprávne skupiny tvrdia, že ďalšie rodiny sú tiež v ohrození. Odhadujú, že vysťahovanie hrozí viac ako tisícke Palestínčanov.