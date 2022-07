Spor Sulíka a Matoviča spôsobil prieskum popularity, tvrdí Heger

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa domnieva, že spor medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS) spustil prieskum popularity, v ktorej Igor Matovič vyšiel ako najnepopulárnejší politik na Slovensku.

Nebezpečný precedens

„Celý tento spor je zhmotnený len do osoby Igora Matoviča. Začalo sa to prieskumom popularity. Vidíme, že Igor Matovič je dnes najnepopulárnejší politik, ale osobne si myslím, že v demokratických krajinách neurčujú zostavenie koalícií prieskumy popularity a preferencií,“ uviedol premiér Heger na tlačovej besede po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Podľa premiéra bol prieskum popularity spúšťač sporu v koalícii. „Iný legitímny dôvod nevidím, lebo pri rodinnom balíku bola dohoda. Richard Sulík povedal, že nemá problém, ak to prejde s hlasmi opozície. Žijeme bezprecedentné časy a práve v tomto čase oslabovať koalíciu je nezodpovedné, o to viac, ak je to spustené nejakým prieskumom popularity politikov alebo politika, v tomto prípade Igora Matoviča. Myslím si, že je to veľmi nebezpečný precedens do demokratickej krajiny,“ uviedol Heger.

Menšinová vláda je zlé rozhodnutie

Vyriešenie koaličnej krízy očakáva premiér až koncom leta.

„Aj pani prezidentke som povedal, že finálne rozhodnutie padne v posledné dni a posledné hodiny. Ja najbližších šesť týždňov využijem na rokovania. Verím tomu, že leto poslúži na to, aby opadli emócie a aby sme sa mohli sústrediť na ďalšie výsledky, ktoré nás čakajú. Celé úsilie kladiem do komunikácie s koaličnými partnermi. Ja som otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré pomôže štvorkoalícii,“ povedal Heger.

Možnosť fungovať po lete bez strany Sloboda a Solidarita (SaS) v menšinovej vláde je pre Hegera zlým rozhodnutím pre Slovensko. „Neviem teraz nič garantovať, ale je tu scenár aj menšinovej vlády. Ale to bude následok zlého rozhodnutia SaS, lebo dá prednosť straníckemu záujmu a nie záujmu krajiny,“ dodal Heger.