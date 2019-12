Šporar púta záujem európskych klubov, šéf Slovana si ho cení aspoň na sedem miliónov eur

Najlepší kanonier najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Andraž Šporar je už dlhšie v hľadáčiku rôznych európskych klubov. Kvalitné výkony a najmä góly v podaní slovinského útočníka neunikli pozornosti záujemcov o jeho služby. Jedným z nich je škótsky Celtic Glasgow. Bratislavský Slovan však eviduje viacero ponúk a svojej opory je ochotný sa vzdať len v prípade, ak bude nejaká z nich adekvátna.

„Je pravda, že Celtic nám adresoval konkrétnu ponuku a prejavil enormný záujem o Andraža Šporara. Nerokujeme však len so Celticom. S ponukami sa nám ozvali aj ďalšie silné kluby z krajín ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko či Belgicko. Záujem je veľký a očakávame, že v priebehu prestupového obdobia bude ešte výraznejší,“ povedal pre oficiálny web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Podľa slov Ivana Kmotríka ml. si „belasí“ svoje elitného zakončovateľa cenia na viac ako médiami avizovaných 5,5 milióna eur. „Táto suma pre nás nie je akceptovateľná. Myslím si, že jeho cena je oveľa vyššia. Neviem si predstaviť, že by som Andraža predal za sumu nižšiu než sedem – osem miliónov eur,“ pokračoval generálny riaditeľ klubu.

Po sympatickom účinkovaní v Európskej lige jeho cena v porovnaní s predsezónnym obdobím vzrástla.

„Pokiaľ by sme v lete akceptovali jednu z ponúk, určite by to bol najväčší prestup zo Slovenska v histórii. Teraz nám zahraničné kluby adresujú ešte lukratívnejšie ponuky. K realizácii prestupu pristúpime len v prípade takej ponuky, ktorá bude zodpovedať aktuálnej hodnote Šporara. V tejto sezóne dal vo všetkých súťažiach 20 gólov a pripísal si 6 asistencií. Pre mužstvo je platný nielen gólmi, ale aj tým, že dokáže vpredu podržať loptu a vyhráva osobné súboje. Výkonmi v skupine Európskej ligy a piatimi presnými zásahmi dokázal, že je to hráč, ktorý spĺňa európske parametre. Ak v zime budeme súhlasiť s transferom, určite to bude najväčší prestup zo Slovenska,“ dodal pre www.skslovan.com Ivan Kmotrík ml.