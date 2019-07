Športovanie s dioptriami, aj bez. Nájdite ten najlepší spôsob pre seba

BRATISLAVA 1. júla (WebNoviny.sk) – Šport je zdravý, no niekedy môže byť aj komplikovaný. Najmä ak nosíte dioptrické okuliare. Pri plávaní, behu či lyžovaní vám totiž môžu naozaj prekážať. Netreba sa však svojich záľub hneď vzdávať. Na výber máte viacero možností, ako si môžete užiť aktívny spôsob života, aj keď máte slabší zrak.

1. Športové dioptrie

Súčasťou výbavy mnohých športov sú aj okuliare – napríklad cyklistika, lyžovanie či motoristické športy. No aj keď vám boli predpísané dioptrické okuliare, nemusíte sa hneď svojich záľub vzdávať. Existujú aj špeciálne športové dioptrické okuliare, ktoré by vo vašej výbave nemali chýbať, a to najmä ak ste milovníkom pohybu.

Sú vyrobené z pevnejších, odolnejších a najmä pružnejších materiálov. Oproti bežným okuliarom sú tak oveľa bezpečnejšie. Zároveň je iný aj ich celkový dizajn, ktorý je prispôsobený na športovanie. Sklá sú vyrábané vo vysokej optickej kvalite a podľa toho, akej aktivite sa venujete, si môžete zvoliť ich typ. To znamená, či budú číre,slnečné (stálo zafarbené) alebo či budete mať samozafarbujúce šošovky. Vybrať si však môžete aj farebné prevedenie šošovky, ktoré sa prispôsobuje konkrétnemu typu športu.

Športové dioptrické okuliare sú dobré nielen pre váš zrak a orientáciu v priestore, no ochránia vás aj pred nečistotami vo vzduchu a lietajúcim hmyzom. Pri ich kúpe si však treba všímať ešte jeden faktor, a to kvalitu UV filtra, ktorý vás má ochrániť pred ostrým slnečným žiarením, čo je dôležité napríklad pri odrazoch svetla od vody či snehu.

2. Kontaktné šošovky

Nájdu sa aj takí, ktorým pri športovaní akékoľvek okuliare prekážajú. Ak patríte do tejto skupiny, zvoliť by ste si mali kontaktné šošovky. Vyhnete sa tak zbytočnému šmýkaniu sa okuliarov na nose, ich zapareniu či zašpineniu.

Na nezaplatenie sú aj pri rýchlych kolektívnych športoch, keď dochádza k častým fyzickým stretom. Ľudia s dioptriami totiž zvyknú svoje okuliare nechať bokom, lebo sa obávajú ich poškodenia či úplného rozbitia. Okuliare síce zachránia, no bez nich nie sú 100-percentným hráčom. Tento problém tak môžu vyriešiť šošovky, vďaka ktorým môžete mať loptu stále na očiach, lebo vaše videnie je jasnejšie, ostrejšie a hlavne neskreslené v realite. Neriskujte teda existenciu svojich dioptrických okuliarov a investujte radšej do kontaktných šošoviek.

3. Operácia očí

Ak chcete pri pohybe pocítiť absolútnu slobodu, najlepším riešením je operácia očí. Vo väčšine prípadov sa už tri týždne po zákroku budete môcť venovať svojmu obľúbenému športovaniu. A operácia zmení nielen vaše prežívanie voľnočasových aktivít, ale aj váš každodenný život.

Z prieskumu v našom hlavnom meste dokonca vyplýva, že až 71% pacientov po laserovej operácii pociťuje ľahšie a lepšie športovanie. Navštívte teda očnú kliniku a poraďte sa s odborníkmi o tom, ktorá operačná metóda je pre váš zrak a vaše potreby najvhodnejšia. Toto rozhodnutie určite neoľutujete.

