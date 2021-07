Športovci na olympiáde v Tokiu bojujú aj s teplom, Gombojevová dostala úpal a stratila vedomie

Už úvodná kvalifikačná súťaž v lukostreľbe na olympijských hier v Tokiu ukázala, že športovci budú bojovať nielen so súpermi, ale aj s veľkým teplom. Ortuť teplomera počas kvalifikačného kola ženského olympijského luku ukazovala až 38 stupňov Celzia a podmienky komplikuje aj vysoká vlhkosť vzduchu.

Doplatila na to 23-ročná ruská reprezentantka Svetlana Gombojevová. Počas súťaže, v ktorej obsadila 45. miesto, dostala úpal a neskôr na chvíľu stratila vedomie.

V súťaži pokračuje

Spamätala sa až po dostatočnom ochladení organizmu a prísune tekutín. Ruský olympijský výbor informoval, že neskôr sa s tímom presunula z Jumenošima Parku do Olympijskej dediny.

„Trénovali sme vo Vladivostoku a tiež tam bolo teplo. Rozdiel je však vo vysokej vlhkosti v Tokiu. Také náročné podmienky som zažil po prvý raz,“ priznal ruský tréner Stanislav Popov na webe championat.com. „Stále ma silno bolí hlava, ale už sa cítim lepšie. Určite chcem a budem pokračovať v súťaži,“ napísala Gombojevová na Instagrame.

Topí sa asfalt pod nohami

“Svetlana sa počas celého kvalifikačného kola necítila dobre v dôsledku horúčavy. Dôvod je jasný: kombinácia vysokej teploty a vlhkosti vzduchu. Postarali sme sa o ňu a už sa cíti oveľa lepšie. Odpočíva a je v poriadku. Verím, že niečo podobné sa už nezopakuje. Upravíme jej hydratačný a pitný režim, naordinujeme viac spánku a bude pripravená na pokračovanie v súťaži,“ uviedol hlavný lekár Rusov Andrej Žolinskij v rozhovore pre tlačovú službu ROC.

Gombojevová údajne skolabovala v čase, keď sa rozprávala s ďalšími účastníčkami súťaže o dosiahnutých výsledkoch. „Príčinou bol zrejme úpal. Je tu také teplo, že sa topí asfalt pod nohami. K tomu si treba prirátať aj stres zo súťaže, ale hlavný dôvod je počasie,“ napísala na sociálnej sieti ďalšia ruská reprezentantka Ksenia Perovová. Tá si do 1. kola eliminácie vystrieľala výhodnú ôsmu priečku.

Sťažovala sa aj Baránková

V náročnej kvalifikácii výborne obstála iba 19-ročná Slovenka Denisa Baránková, ktorá skončila dvanásta. Dosiahla súčet 655 bodov, čo je jej osobný rekord aj slovenský juniorský rekord. Pre bronzovú medailistku z tohtoročných majstrovstiev Európy v tureckej Antalyi to znamená, že v 1. kole vyraďovacej časti sa stretne s Estónkou Reenou Parnatovou. Aj Baránková sa sťažovala na veľkú horúčavu, ale pravidelne sa snažila ochladzovať.

„Používala som chladiace veci, uteráky s ľadom i vestu. Snažila som sa schladiť, ako to išlo. Vedela som, čo ma čaká. Mala som možnosť nasimulovať si podmienky v komore v Národnom športovom centre. Prišla som dostatočne skoro, aj preto som to zvládla,“ komentovala najmladšia členka slovenskej výpravy na OH v Tokiu.