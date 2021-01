Športovci versus manažéri. Kto vyhral novoročný súboj vo varení?

Vrcholoví športovci sú zvyknutí byť rýchli, podávať výkony a maximálne sa sústrediť na svoj cieľ. Manažéri vo veľkých firmách sú zas pragmatickí, zodpovední a majú jasnú víziu, ako svojich kolegov motivovať k čo najlepším výsledkom. Tieto dve skupiny ľudí, ktoré toho majú spoločného viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať, sa stretli v silvestrovskom špeciáli projektu Zdravensko. Jeho cieľom je prirodzene prepojiť tematiku športu, vyváženej stravy a kvalitných potravín. Generálnym partnerom projektu Zdravensko, ktorý zastrešuje Slovenský olympijský a športový výbor, je sieť supermarketov BILLA.

Spoločnosť BILLA je odborníkom na potraviny, ktorý si uvedomuje, že zdravý životný štýl je kombináciou pravidelného pohybu a vyváženého jedálnička. Aj preto dlhodobo podporuje slovenský šport a svojich zákazníkov vedie k zdravému stravovaniu a pohybovej aktivite. Aké to je, zažiť pocit z nezvyčajného silvestrovského zápolenia v kuchyni, si vyskúšali traja vrcholoví manažéri spoločnosti BILLA – generálny riaditeľ Dariusz Bator, prevádzkový riaditeľ Arnd Riehl a finančný riaditeľ Tomáš Staňo. V rámci projektu Zdravensko si zmerali zručnosti vo varení s tromi top slovenskými športovcami, ako strelkyňa Danka Barteková, hádzanár Andrej Petro a futbalista Róbert Vittek. Úlohou každej proti sebe stojacej dvojice v zložení športovec-manažér bolo v čo najkratšom časovom limite pripraviť vybraný recept a poraziť tak svojho súpera. Súťažiaci mohli na prípravu receptu použiť len päť základných ingrediencií a po príprave jedál ochutnali to, čo navaril súper. Manažéri BILLA v tejto netradičnej aktivite dokázali, že expertmi na potraviny nie sú len v práci, ale aj doma za sporákom, či v príprave zdravého a chutného jedla.

Súboje v kuchynskej zástere

Prvou dvojicou, ktorá sa stretla v silvestrovskom dueli za kuchynskou linkou, bola reprezentantka v streleckej disciplíne skeet a bronzová medailistka z letnej olympiády v roku 2012 Danka Barteková a generálny riaditeľ BILLA Dariusz Bator. Ich zadaním bolo pripraviť rýchly a zdravý snack pre manažérov, ktorým by sa mohli zasýtiť napríklad v prestávke medzi dôležitými pracovnými stretnutiami. Z tejto dvojice bol rýchlejší Dariusz Bator, ktorý stavil na rýchly chlebový sendvič. „Môj recept je jednoduchý, skladá sa z bielkovinového chleba, kvalitnej šunky, humusu, lístkov šalátu a paradajok,“ predstavil víťazné jedlo D. Bator. Strelkyňa D. Barteková pripravila ako manažérsky snack zdravé ovocno-proteínové smoothie zo 100 %-ného srvátkového proteínu, lesného ovocia, banánov, kokosového mlieka a orieškového masla. „Takúto rýchlu pochúťku si zvyknem pripravovať na raňajky alebo počas tréningov,“ dodala. Dokumentujúci súboj medzi športovou strelkyňou Dankou Bartekovou vs. generálny riaditeľ BILLA Dariusz Bator nájdete tu:

Druhý veselý súboj v kuchyni sa odohral medzi hádzanárom Andrejom Petrom a prevádzkovým riaditeľom BILLA Arndom Riehlom, ktorých úlohou bolo pripraviť nedeľné raňajky. Obidvaja sa rozhodli pre jedlá z vajec. Kým však športovec pripravoval omeletu so cherry paradajkami, kozím syrom a rukolou, manažér BILLA uvaril praženicu na „nemecký spôsob“ s paprikou, cibuľou a smotanou. Rýchlejší bol v tejto netradičnej disciplíne A. Riehl. „Hoci mojím najobľúbenejším jedlom na raňajky je čerstvý croissant s kvalitným jahodovým džemom a voňavou kávou, rád si doprajem nielen cez víkend, ale aj počas nabitého pracovného týždňa aj takéto výdatnejšie jedlo,“ povedal prevádzkový riaditeľ BILLA. Obľúbenými raňajkami hádzanára A. Petra sú zas mäsové pokrmy. „Nedeľné rána sú v našej rodine jednou z mála chvíľ, keď sme všetci doma, preto vtedy raňajky pre manželku a deti rád pripravujem ja. Počas pracovného týždňa, keď chodím do práce a zároveň hrám hádzanú, mi stačí káva,“ smeje sa A. Petro. Hádzanár Andrej Petro vs. prevádzkový riaditeľ BILLA Arnd Riehl:

Sériu silvestrovského špeciálu v rámci projektu Zdravensko uzavreli futbalista Róbert Vittek a finančný riaditeľ BILLA Tomáš Staňo. Zadaním, ktoré mali splniť, bola príprava zdravej desiaty pre deti do školy. Keďže obidvaja súťažiaci sú otcami školopovinných detí, táto úloha im nerobila žiadny problém. „Rozhodol som sa pripraviť zdravé ovocné smoothie, v ktorom som rozmixoval jahody, banán, kokosové mlieko a brezový cukor. Ideálna desiata, ktorá deti zasýti a výborne chutí,“ povedal o svojom recepte R. Vittek. Finančný riaditeľ BILLA v rámci kuchárskeho duelu prichystal avokádovú nátierku so cherry paradajkami, cesnakom, roztierateľným syrom a celozrnným chlebom. „V našej rodine sa snažíme stravovať zdravo, takže takéto desiate pripravujeme pre našu dcéru pravidelne. Okrem tmavého chleba s hydinovou šunkou či nátierkou jej vždy do školskej tašky pribalíme aj nejakú zeleninu, ovocie, prípadne oriešky,“ povedal T. Staňo. Tento súboj manažér vs. športovec sa skončil remízou – hoci na rýchlosť zvíťazil R. Vittek, súťažiaci sa zhodli, že obidve modelové desiate boli rovnako veľmi chutné. Futbalista Róbert Vittek vs. finančný riaditeľ BILLA Tomáš Staňo:

BILLA si uvedomuje, že kľúčom k zdraviu je aj pravidelný pohyb, preto v spolupraci s SOŠV bude aj v tomto roku nadalej podporovať rôzne športové aktivity.

Informačný servis