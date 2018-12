Športovkyňou roka 2018 podľa agentúry The Associated Press je Serena Williamsová

NEW YORK 27. decembra (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová sa stala Športovkyňou roka 2018 podľa tlačovej agentúry The Associated Press z USA. V hlasovaní nazbierala 93 bodov.

Druhá skončila jej krajanka, gymnastka Simone Bilesová (68), a tretia bola basketbalistka Arike Ogunbowalová (248) takisto zo Spojených štátov amerických.

Serena Williamsová v roku 2018 úspešne zvládla návrat do súťažného kolotoča po materskej dovolenke, predtým v tejto ankete triumfovala aj v rokoch 2002, 2009, 2013 a 2015.

Víťaza mužskej kategórie oznámia vo štvrtok. Laureáti z inej krajiny ako domovskej sa vyskytujú veľmi sporadicky.