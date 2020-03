Športový lekár Malovič skritizoval zákaz súťaží pre koronavírus, stačí vylúčiť z diania divákov

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok vydal nariadenie, na základe ktorého sa na dobu dvoch týždňov zakazuje usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine. V najbližších štrnástich dňoch tak budú pozastavené všetky ligové súťaže.

Podľa športového lekára Pavla Maloviča ide o krok, ktorý síce pomôže zamedziť nákaze koronavírusom, ale podľa jeho názoru nebol potrebný.

„Mne neprináleží kritizovať zastupujúceho ministra zdravotníctva, ale osobne si myslím, že to nebolo potrebné, keďže v celej Európe sa uskutočňujú súťaže bez prítomnosti divákov. Samozrejme, za všetkých predpokladov dodržiavania prevencie nákazy. Pre divákov to určite nie je správny formát, ale pre plynulosť súťaží je to pozitívne. Rozhodnutie vlády musíme rešpektovať, no uvidíme, či to vyrieši zákaz štrnástich dní alebo sa to potom natiahne na 28 dní, prípadne na dlhší čas,“ povedal Malovič v podcaste uverejnenom na webe sport.aktuality.sk.

Ohrozený je aj barážový zápas o postup na ME vo futbale

Za posledné dni bolo zrušených hneď niekoľko športových podujatí na čele s prestížnym tenisovým turnajom v americkom Indian Wells. Následne boli zakázané všetky športové podujatia v Taliansku, najnovšie obmedzilo akcie s počtom osôb vyšším ako sto Česko.

Športový lekár Pavol Malovič si však myslí, že podobný trend rušenia športových akcii nebude dlho trvať. „Myslím si, že tento trend vydrží ešte nejaké dva-tri týždne a potom sa situácia upokojí a zistí sa, že to nie je až také zásadné rozhodnutie, ktoré by muselo platiť oveľa dlhší čas, ako by sme predpokladali,“ skonštatoval Malovič.

Koronavírus ohrozuje aj barážový zápas o postup na ME 2020 vo futbale, v ktorom sa Slováci predstavia 26. marca proti Írom. Niekoľko zverencov Pavla Hapala pôsobí v Taliansku, kde v týchto dňoch prebieha karanténa. Môže tak nastať situácia, že Milan Škriniar, Juraj Kucka či Norbert Gyömbér by neboli národnému tímu k dispozícii v mimoriadne dôležitom stretnutí na Tehelnom poli.

Dejisko MS v hokeji sa môže zmeniť

„V tom prípade by SFZ určite požiadal o odloženie zápasu. Táto situácia by výrazne oslabila naše mužstvo a znížila by šancu na postup. Myslím si, že podobne by sa zachovali aj Íri, pokiaľ by boli v tejto situácii. Na druhej strane je otázne, či by kluby uvoľnili týchto hráčov. Keby nie, opäť to musíme riešiť cez UEFA a opäť žiadať o odklad stretnutia. Sú to kľúčoví futbalisti a je to reálny dôvod, aby sme požiadali UEFA, aby zasiahla,“ uviedol Malovič.

V súvislosti s organizovaním hlavných športových podujatí roka 2020 sa Malovič neobáva toho, že by sa neuskutočnili.

„Som optimista a myslím si, že olympijské hry budú. Myslím si, že Japonci nič nepodcenia a možno dovtedy vymyslia aj nejaký systém prevencie, ktorý by umožnil uskutočniť olympijské hry. Takisto si myslím, že budú aj ME vo futbale. Do začiatku prípravných kempov reprezentačných družstiev sa situácia upokojí,“ povedal.

Malovič tiež dodal, že zmena dejiska hokejových MS zo Švajčiarska napríklad do Ruska by príliš nepomohla. „Švajčiari zakázali všetky futbalové zápasy v priebehu marca a logicky sa dá predpokladať, že podobne pristúpia aj k hokeju. Či však budú majstrovstvá v Rusku, Bielorusku alebo niekde inde, bude to rovnaká situácia ako vo Švajčiarsku. Akurát budú platiť možno iné preventívne pravidlá.“