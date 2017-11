Spotreba antibiotík u ľudí rastie a nejde len o problém Slovenska

POPRAD 19. novembra (WebNoviny.sk) – Spotreba antibiotík rastie nielen u ľudí, ale aj u hospodárskych zvierat, pričom nejde len o problém Slovenska, ale celej Európskej únie. Upozorňuje na to Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Poprade.

Pri príležitosti Európskeho dňa povedomia o antibiotikách, ktorý pripadal na 18. novembra, realizuje spolu s Európskou spotrebiteľskou organizáciou BEUC online kampaň. Jej cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o rizikách, ktoré so sebou odolnosť voči antibiotikám prináša.

„Najmenej 25-tisíc Európanov každý rok zomrie, pretože antibiotiká sú pre nich neúčinné. Práve zneužívanie a nadspotreba je živnou pôdou pre vybudovanie imunity voči ich účinkom. Aby sme zastavili vývoj mikróbov odolných voči antibiotikám, musí Európska únia urgentne prijať legislatívu, ktorá výrazne obmedzí podávanie antibiotík hospodárskym zvieratám na farmách,“ priblížila Petra Čakovská zo združenia S.O.S.

Rezistencia voči antibiotikám

Podľa spotrebiteľských organizácií je priemerná spotreba antibiotík v Európskej únii vyššia u zvierat určených na výrobu potravín ako u ľudí. V Španielsku, na Cypre, v Taliansku a Nemecku bolo napríklad v roku 2014 používanie antibiotík u zvierat dvojnásobne vyššie ako u ľudí.

Kampaň poukazuje na to, ako vzniká rezistencia voči antibiotikám na úrovni fariem, kde sa hospodárskym zvieratám pravidelne podávajú antibiotiká, aj keď sú zdravé, a to z dôvodu prevencie voči chorobám v stiesnených a nehygienických podmienkach.

„Takéto nesprávne a nadmerné používanie antibiotík zvyšuje odolnosť voči nim. Rezistentné baktérie sa dostávajú do mäsa, ale môžu sa šíriť aj prostredníctvom kontaminovaného hnoja živočíšneho pôvodu alebo prostredníctvom vody používanej na pestovanie potravinárskych plodín, ďalej vzduchom alebo prostredníctvom pracovníkov pracujúcich na farmách, ktorí prichádzajú do styku so zvieratami,“ upozorňuje Čakovská.

Odporúčania pre domácnosti

Ponúka aj niekoľko odporúčaní pre domácnosti, dôraz kladie napríklad na dôkladnú tepelnú úpravu mäsa. Ľudia by si tiež mali po práci so surovým mäsom umyť ruky, a to skôr, ako sa dotknú potravín, ktoré sa majú konzumovať surové. Mäso by tiež mali vždy rozmrazovať v chladničke.

Ako ďalej informovala Čakovská, v roku 2014 prišla Európska komisia s plánom aktualizovať legislatívu únie týkajúcu sa veterinárnych liekov vrátane opatrení, ktoré obmedzia použitie antibiotík na farmách.

„Európsky parlament v tomto kontexte zákony posilnil už minulý rok a BEUC v súčasnosti vyzýva členské krajiny, aby rýchlo dospeli k spoločnej pozícii a v súlade s Európskym parlamentom aktualizovali súčasné pravidlá,“ uviedla.