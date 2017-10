Spotrebné dane z benzínu a nafty sa zmenia, podľa Krajniaka štát prerobí a zarobia oligarchovia

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR schválili návrhy na zmeny v sadzbách spotrebných daní z benzínu a nafty. Hlasovaním totiž prešiel návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Podľa neho sa má zvýšiť základná sadzba dane za motorový benzín a naftu bez obsahu biopaliva a zároveň sa majú stanoviť podiely biopalív v benzíne a nafte, pri ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch pre tieto pohonné látky uplatňovať zvýhodnená sadzba.

Zvýhodnené sadzby sa výraznejšie nezmenia

Minister financií Peter Kažimír sa odvoláva na požiadavky Európskej únie. Benzín bez pridaného biopaliva sa má podľa návrhu ministerstva po novom zdaňovať sadzbou 554 eur na tisíc litrov oproti súčasným 550,52 eura.

Základná sadzba spotrebnej dane pre motorovú naftu bez biopaliva má zase stúpnuť zo súčasných 386,40 eura na tisíc litrov na 394 eur. Zvýhodnené sadzby sa výraznejšie meniť nemajú. Pri benzíne sa navrhuje jej zníženie o 50 centov na 514 eur na tisíc litrov a pri nafte má zostať bez zmeny na úrovni 368 eur.

Kritika Milana Krajniaka

Ako však v rámci rozpravy uviedol poslanec Milan Krajniak (Sme rodina), na tomto zákone štát prerobí a veľkí oligarchovia zarobia. Zákon zároveň podľa neho podporuje ničenie slovenských polí.

Spôsobuje podľa Krajniaka aj to, že sú na Slovensku drahé potraviny a že miznú z našich obchodov a nahrádzajú ich menej kvalitné potraviny zo zahraničia. “A to len preto, že chceme pokračovať v podpore biopalív. V podpore biopalív by sme nemali pokračovať,“ uviedol v rámci rozpravy Krajniak.