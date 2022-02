Spozorovali ste, že sa vám po 40-ke zhoršuje zrak? Je to, žiaľ, normálne

Prekročili ste štyridsiatku? Asi vás nepotešíme. Bez ohľadu na to, či ste doteraz mali alebo nemali problémy so zrakom, jeden vás neminie. Presbyopia je výsledkom prirodzeného starnutia očí a postihuje každého. Pripravte sa na nosenie okuliarov na čítanie. Alebo na operáciu.

Presbyopia je zraková vada, ktorá sa prejavuje neschopnosťou zaostriť na veľmi blízke predmety. Prečítať text na displeji mobilného telefónu, článok v novinách či rozoznať ľudí na fotografii bude bez korekčnej pomôcky náročné. V určitej fáze nepomôžu ani úplne vystreté ruky, kvôli čomu si tento zrakový problém vyslúžil známe označenie „syndróm krátkych rúk.“ Nakoľko ide o vekom podmienené ochorenie, hovorí sa mu tiež starecká vetchozrakosť.

Dôvodom je zostarnutá šošovka

Zdravá ľudská šošovka akomoduje – prispôsobuje sa. Je dostatočne pružná na to, aby dokázala prepínať medzi pohľadom do blízka a do diaľky. Vekom však stráca túto schopnosť, čoho výsledkom je, že sa nám zhoršuje zrak na blízke vzdialenosti. Presbyopia sa, v prípade že sa nerieši, zhoršuje od približne 40. roku a zastabilizuje sa až okolo 65. roku.

Foto: iClinic

Okuliare na čítanie pomôžu, ale nevyliečia

Problém s videním do blízka je možné riešiť dvomi spôsobmi:

1. Nosenie okuliarov na čítanie

Okuliare na čítanie využíva väčšina ľudí trpiacich presbyopiou. A to aj napriek tomu, že ich nosenie nie je príliš praktické, obzvlášť, ak máte aj ďalšie okuliare – do diaľky či na stredné vzdialenosti. V tom prípade si ich musíte niekoľkokrát za deň meniť a najmä, mať ich stále pri sebe. Ak sa vám stane, že si ich zabudnete, stratíte či znehodnotíte, máte problém.

Praktickejším riešením sú okuliare s multifokálnymi sklami. Sú, prirodzene, drahšie, ale v prípade, že si na takéto okuliare dokážete zvyknúť, nebudete riešiť problém s nosením a striedaním viacerých druhov okuliarov. Multifokálne sklá sú rozdelené na 3 dioptrické zóny, každá z nich umožňuje dobré videnie na inú vzdialenosť. Vrchná zóna koriguje videnie do diaľky, stredná zlepšuje zrak na stredné vzdialenosti a spodná umožňuje bezproblémové zaostrovanie na blízke predmety. Okuliare vyzerajú ako úplne bežné okuliare, voľným okom nezistíte, že majú rôzne dioptrie. Nevýhoda multifokálnych okuliarov je najmä v tom, že nie sú vhodné pre všetkých. Ich nosenie je nepríjemné pre ľudí, ktorí majú problém s krčnou chrbticou či trpia migrénami. Kým si na okuliare zvyknete, na šoférovanie či iné činnosti, pri ktorých je potrebné mať bezproblémové videnie, sa odporúča používať pôvodné jednoohniskové okuliare.

2. Operácia očí

Druhou možnosťou, ako vyriešiť presbyopiu, je nechať si operačným zákrokom vymeniť pôvodnú šošovku za novú, umelú. Moderná metóda, ktorá je ideálnou najmä pre pacientov, ktorí okrem presbyopie trpia tiež krátkozrakosťou, je Prelex. Ide o bezpečnú, bezbolestnú laserovú operáciu, ktorá prebieha v lokálnej anestézii. Aplikovaním multifokálnej šošovky sa pacient zbaví natrvalo okuliarov do diaľky aj na čítanie.

Ešte šetrnejšou, jemnejšou a rýchlejšou je metóda FEMTO Z-Prelex, ktorej podstatou je voperovanie trifokálnej šošovky druhej generácie. Tá je vhodná pre pacientov s problémovým zrakom do všetkých vzdialeností. Pri tejto metóde sa nepožívajú ostré operačné nástroje, na vytvorenie rezu na oku, cez ktorý sa vkladá nová šošovka, sa používa len femtosekundový laser. Tým je zabezpečené ešte nižšie riziko vzniku pooperačných komplikácii a rýchlejšia rekonvalescencia.

Šedý zákal sa ľudí s umelou šošovkou netýka

Ďalším vekom podmieneným ochorením oka je šedý zákal. Ten vzniká väčšinou v seniorskom veku následkom zmien v štruktúre očnej šošovky a zníženou funkciou jej metabolizmu. Zakalenie šošovky vzniká postupne hromadením minerálov v nej. Napriek tomu, že je šedý zákal jednou z najčastejších očných chorôb, ktoré zapríčiňujú slepotu, vo vyspelých krajinách patrí jeho operácia medzi najčastejšie a najbezpečnejšie spomedzi všetkých operácií. Možnosťou, ako šedému zákalu predísť je aj výmena pôvodnej šošovky za novú, niektorou z vyššie menovaných metód.

