Správca Suezského prieplavu sa znovu pokúsi o vyslobodenie lode, operácie si musí dobre načasovať

Správa Suezského prieplavu podnikne v sobotu minimálne dva pokusy o vyslobodenie obrovskej kontajnerovej lode Ever Given. Načasovanie operácií bude podľa predstaviteľa úradu závisieť od ústupu veľkej prílivovej vlny.

Loď MV Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, uviazla v Suezskom prieplave v utorok. Podľa údajov časopisu Lloyd’s List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, incident bráni transportu tovarov za 9,6 miliardy dolárov denne. Odborníci upozorňujú, že snaha o vyslobodenie lode môže trvať aj niekoľko týždňov.

Loď Ever Given, ktorej prevádzkovateľom je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, má veľkosť štyroch futbalových ihrísk. Podľa Lloyd’s List čaká pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán viac ako 160 lodí.