Správe Štátnych hmotných rezerv sa podarilo nakúpiť respirátory a aj iné ochranné pomôcky

Správe Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) sa podarilo nakúpiť respirátory. Pred rokovaním krízového štábu to uviedol predseda SŠHR Kajetán Kičura s tým, že je optimistický a obstarať sa podarilo aj iné ochranné pomôcky.

„Budete spokojní, aj verejnosť bude spokojná,“ uviedol. Ako dodal, konkrétne informácie poskytne po rokovaní krízového štábu.

V stredu po rokovaní vlády Kičura informoval, že sa SŠHR nedarí obstarať respirátory FFP3. Podobne na tom boli aj s respirátormi FFP2, setmi ochranných okuliarov a ochranným odevom. Tieto majú smerovať k lekárom prvého kontaktu.

Podľa Kičuru je však dostatočná ochrana aj kombinácia, že lekár bude mať rúško FFP2 a pacient si dá plátené alebo chirurgické rúško. Malo by to podľa neho stačiť na to, aby sa vírus nešíril.

