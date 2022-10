Správna chvíľa pripraviť svoju firmu na Vianoce

To, že ste si už začali vyspevovať koledy, nebude náhoda. Všetci sa už pripravujú na Vianoce, nielen naši najmenší. V reklamách onedlho zaznejú zvončeky, výklady obchodov vymenia jesennú tekvicovú výzdobu za jagavú červenú a vy budete opäť bezradne hľadieť do zeme a premýšľať, ako zastaviť čas. Vyhnite sa predvianočnému zhonu a pripravte sa na Vianoce poctivo a najlepšie ešte dnes!

Všetci čakajú na darčeky

Bim, bam, bim, bam… Toto nemusí byť zvuk kostolného zvonenia, ktoré zvoláva na polnočnú vianočnú omšu. Môže to byť aj zvuk, ktorý vydáva vaše splašené srdce tesne pred najkrajšími sviatkami roka. Stres sa začne stupňovať, keď si uvedomíte, že okrem plastového vianočného stromčeka, ktorý máte položený na svojom „šéfovskom“ stole, nič iné na Vianoce pripravené nemáte.

Odštartovať celozávodnú dovolenku prostým zvolaním houhouhou vašim zamestnancom ani klientom nenaznačí, ako veľmi sú pre vás dôležití. A hoci ste im už dávno podstrčili vianočné odmeny v obálke, predsa len je na mieste poslať ich na sviatky s nejakou pamiatkou na vás, na firmu, pre ktorú pracujú. Dáte im pocit hrdosti a spolupatričnosti, že sú súčasťou niečoho veľkého a že je každý jeden zamestnanec či klient pre firmu dôležitý ako bunky v ľudskom tele.

Jednou z ciest, ako zamestnancov obdarovať, je pozvať ich na spoločnú vianočnú besiedku niekam do reštaurácie, prípadne pripraviť párty priamo vo firme. Uvarte si vianočný punč, zapnite koledy a strávte pár pekných chvíľ spoznávaním jeden druhého v trochu inom rozmere.

Keď príde správny okamih, majte pripravené vianočné firemné darčeky. Pocit z darovania prevýši ten, aký prežívate, keď ste sami obdarovaní. Spravte si z toho tradíciu a Vianoce pre vás už nebudú strašiakom, ale chvíľou, keď sme jeden druhému bližší.

Firemné darčeky venované zo srdca

Ako vyzerajú tradičné slovenské Vianoce? Predstava majonézového šalátu s vyprážanou rybou by nemala poraziť skutočnú podstatu sviatkov, a to je darovať sa z lásky jeden druhému, tak ako sa to odohralo pred vyše dvetisíc rokmi. A keďže symbolom lásky je odpradávna srdce, naznačiť našu lásku môžeme aj darovaním nejakej drobnosti s láskavou potlačou.

Tradičné slovenské motívy, ornamenty a srdcia sú pripravené vyjadriť vašu lásku, či už v podobe jedlých darčekov, alebo nejedlých. Venujte zamestnancom alebo klientom produkty pochádzajúce zo slovenských dielní.

Na Vianoce poteší hocičo – prírodný sirup, pečený čaj, fľaša slovenského vína, lahodný džem či darčekové sady. Ak vám to rozpočet umožní, neostaňte len pri jednom darčeku. Menšia vianočná sada vypovie miesto vás všetko, čo máte na srdci. S hrdosťou ju venujte vašim najlepším klientom a spolupracovníkom. Keď slová nestačia, povie to za vás luxusne vyzerajúci darček. Nezabudnite ho potlačiť vaším firemným logom. Personalizované darčeky sú in.

Informačný servis