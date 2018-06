Správnosť výberu Lučanského ukážu jeho budúce rozhodnutia, Kollár mu dáva osem mesiacov

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Správnosť výberu policajného prezidenta Milana Lučanského ukážu jeho budúce rozhodnutia. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Výber Milana Lučanského na post policajného prezidenta však nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý považuje za prešľap. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že v manažmente policajného zboru sú schopní ľudia, ktorí by mohli tento post obsadiť. „Na najvyšších pozíciách je dôležitá dôvera,“ podotkol Beblavý a dodal, že Lučanský bol pochybný ešte predtým, ako sa stal šéfom policajnej inšpekcie. Pre poslanca nie je argumentom, že Lučanský má novú previerku NBÚ na stupeň prísne tajné. “Pán Jasaň mal tiež previerku a bol blízky talianskej mafii, previerka na mňa nerobí dojem,” povedal.

Polícia nemá byť nástroj politického boja

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák povedal, že SNS je za to, aby polícia nebola zneužívaná ako nástroj politického boja. „Rešpektujem túto voľbu. uvidíme ako bude riešiť pán Lučanský dôležité veci,“ povedal s tým, že Lučanský má pred sebou viacero výziev ako terorizmus, migrácia, bezpečnosť ľudí, či odhaľovanie ekonomických trestných činov. Zároveň je podľa neho dôležitá otázka, dokedy bude Lučanský policajným prezidentom.

“Nemali by sme prijímať rozhodnutia na základe titulkov v Novom čase. Pán Beblavý má pravdu, že boli zverejnené titulky v médiách, ale kto kriminalizoval pána Lučanského? Kriminálne závadové osoby. Ak policajt robí dobre, má aj nepriateľov,” reagoval v relácii podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z Mosta-Híd. Uviedol, že Lučanského pozná osobne a obaja pochádzajú z Martina. “Keby ministerka vybrala hocikoho, opozícia to musí znegovať, to je politický boj,” povedal Hrnčiar. „Neviem, aké bude jeho pôsobenie. Až potom ho možno hodnotiť. Teraz sa treba sústrediť na zmeny v zákone o policajnom zbore,“ dodal.

SNS sa nepozdáva 7-ročné funkčné obdobie

Poslanec za hnutie Sme rodina Boris Kollár povedal, že nebude Lučanského osobne napádať. Počká osem mesiacov a uvidí, či bude samostatne konať v kauzách ako vratky DPH, obstarávania na obrane alebo eurofondy v rozorte školstva. “Aby sa nestávala taká vec, že keď na východe budú biť farmárov, nedovolajú sa spravodlivosti,” uviedol Kollár.

Beblavý je presvedčený, že nezávislosť policajnej inšpekcie je jednou z kľúčových otázok. komisia je vhodná vtedy, keď chceme zabezpečiť aby zodpovedný nebol jeden človek. Meno by malo byť dostatočný čas mesiace vpred známe. Verejne ho vypočuť a potom nech to minister zoberie.

Kollár aj Bernaťák sa zhodli v tom, že minister vnútra má byť zodpovedný za výber policajného prezidenta. „Minister vnútra musí mať možnosť okamžite prezidenta odvolať,“ uviedol Bernaťák. SNS sa nepozdáva 7-ročné funkčné obdobie, ktoré by podľa návrhu novely zákona o policajnom zbore policajný prezident mal mať. “Sme skôr za variant štyri plus štyri roky,” povedal Bernaťák. Podľa neho je otázkou aj postavenie šéfa policajnej inšpekcie, ktorého by nemal minister vnútra „úkolovať„. „Riaditeľ nesmie byť zaviazaný ministrovi vnútra, aby bol úplne nezávislý,“ dodal Bernaťák. Andrej Hrnčiar (Most-Híd) povedal, že koalícia sa bude musieť na konkrétnych zmenách ešte dohodnúť.