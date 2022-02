Američania neveria Rusom, že sťahujú vojakov od ukrajinských hraníc a ostražitá zostáva aj Únia

aktualizované 17. februára 12:36

Tvrdenie Ruska o sťahovaní vojakov od ukrajinských hraníc je podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa Bieleho domu „nepravdivé“. Ten pod podmienkou anonymity dodal, že v ostatných dňoch prišlo k hraniciam s Ukrajinou ďalších sedemtisíc ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rusko musí podniknúť skutočné kroky

Moskva v utorok oznámila, že začala sťahovať svoje vojenské jednotky od hraníc s Ukrajinou, kde sa podľa Západu v ostatných týždňoch zhromaždilo údajne až 150-tisíc vojakov, čo spôsobilo obavy z ruskej invázie k západnému susedovi.

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) i USA však tvrdia, že zatiaľ nezaznamenali žiadne dôkazy podporujúce tvrdenie Rusov. „Rusko musí podniknúť skutočné kroky smerom k deeskalácii,“ zhodli sa v stredajšom telefonáte americký prezident Joe Biden a nemecký kancelár Olaf Scholz.

Diplomatického riešenia ukrajinskej krízy

Ostražitá ostáva aj Európska únia (EÚ) a to dovtedy, kým sa slová Moskvy nepremietnu do konkrétnych činov. Vo štvrtok to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Ako dodala, napriek vyhláseniam o sťahovaní vojsk Rusko naďalej zhromažďuje svoje ozbrojené sily v blízkosti hranice s Ukrajinou, informuje spravodajský portál BBC. Vyjadrenia šéfky EK odrážajú podobné obavy, ktoré predtým zazneli zo Spojených štátov alebo Veľkej Británie.

Von der Leyenová podľa svojich slov stále verí v možnosť diplomatického riešenia ukrajinskej krízy, únia však zatiaľ nepoľaví v ostražitosti. „Dúfame v najlepšie, sme však pripravení na najhoršie,“ zdôraznila šéfka komisie pred stretnutím s českým premiérom Petrom Fialom.