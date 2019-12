Spríjemnite si najkrajšie sviatky roka Vianočným punčom Petra Cmorika

Oslava sviatkov plných radosti a pokoja, ktoré ľudí spájajú azda najviac, sa každým dňom blíži. Na vianočnú nôtu stavil i populárny spevák Peter Cmorik, ktorý so svojou družinou vydal novú skladbu Vianočný punč. Pomyselne si tak pripíja na pokoj, pohodu, ale aj na zdravie všetkých ľudí dobrej vôle. Zároveň piesňou praje čarovné vianočné chvíle blízkym i neznámym.

„Musím sa priznať, že vianočnú pieseň sme chceli spraviť už dlhšie. V lete na to však nebýva priestor, množstvo koncertov a festivalových vystúpení nám väčšinou nedovolí na niečo podobné ani len pomyslieť. V rámci kapely sme však prijali isté opatrenia a pracujeme spôsobom, že máme stanovené dátumy, deadliny a zrazu všetko funguje tak, ako má,“ prezrádza obľúbený slovenský umelec a dvojnásobný otec Peter Cmorik.

Že by v ňom práve tento rodičovský status naštartoval to pomyselné, hĺbavejšie vnímanie Vianoc? „Chcel som vymyslieť isté, nazvime to dospelácke spojítko k Vianociam, a vzišiel mi z toho punč. Aj ten totiž súvisí s atmosférou Vianoc, ktoré sú predovšetkým o stretnutiach ľudí a rodiny. Nejeden z nás, žiaľ, nemá na udržiavanie rodinných pút dostatok času počas roka a práve Vianoce sú tým najidelálnejším časom podobné neduhy napraviť. Uvoľnená atmosféra, ktorá sviatky sprevádza a je s nimi výsostne spojená, napokon inšpirovala aj nás,“ priznáva okolnosti vzniku chytľavej novinky Cmorik.

Spievajte si text i vy

„Keďže ku skladbe sme natočili lyrics video, ľudia si ju môžu zaspievať spolu s nami. Budú tak mať príjemný pocit aj z obrazu. Túto neľahkú úlohu skvele zrealizoval Laco Rychtárik, ktorý pre nás robí už tretí rok a tešíme sa na ďalšiu plodnú spoluprácu aj v budúcnosti,“ prezradil ďalšie detaily novinky Vianočný punč Peter Cmorik.

No a keďže dnešná digitálna doba dokáže zázraky, v skladbe Petra Cmorika budete počuť i japonský detský zbor. „Samozrejme, neboli sme v Japonsku a ani zbor neprišiel k nám. Nahrávku zboru sme získali zo štúdiových bánk a veľmi sa z nej tešíme,“ upresňuje nepopierateľné osvieženie vianočnej pesničky niekdajší víťaz speváckej súťaže Superstar.

https://www.youtube.com/watch?v=J75OoOQtU4c

Zaujímavý je tiež príbeh skladby. Napísal ju gitarista Maroš Goga, pričom pôvodná nahrávka vôbec nemala vianočný podtext. „Keď sme v našich pripravovaných skladbách hľadali vhodného adepta, zdalo sa mi, že táto by tou vianočnou predsa len mohla byť,“ smeje sa Peter Cmorik pri dávnejšej spomienke. „Upravili sme ju a dali do nej všetky prísady, ktoré by vianočný song mal obsahovať.“

Osvedčená spolupráca

Text napísal Milan Hodáľ, Peter ho upravil a dopísal refrén. „Naše piesne nahrávame v Randall štúdiách u Zoliho Tótha v Seredi, ktorý nám aj pomáha skladby aranžovať a je neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu,“ dodáva spevák, ktorý sa už na blížiace sviatky veľmi teší.

Veď budú už druhé, ktoré prežije v rodinnom kruhu spolu s manželkou, skvelou huslistkou Danielou Lovlin a ich dvojičkami Štefanom a Petrom. Koniec koncov, dokazuje to i nasledujúcimi slovami: „Dúfam, že všetci budete s ľuďmi, ktorých máte najradšej. S ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Všetkým vám želám pohodu, kľud, čarovné chvíle a samozrejme veľa, naozaj veľa Vianočného punču.“