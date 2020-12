Šprint biatlonistiek v Hochfilzene vyhrala Nórka Eckhoffová, Slovenky sú stále bez bodu

Nórka Tiril Eckhoffová aj s jednou chybou na strelnici ovládla rýchlostné preteky na 7,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára v biatlone v rakúskom Hochfilzene.

Aj dalšie dve miesta na stupňoch víťazov obsadili Nórky. Eckhoffová vyhrala s náskokom 7,6 s pred Ingrid Landmark Tandrevoldovou a 24,6 s pred Marte Olsbuovou Röiselandovou, ktorá potvrdila líderskú pozíciu vo Svetovom pohári.

Ivona pôjde aj v stíhačke

Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 45. mieste Ivona Fialková s mankom 1:45,7 min. Nebyť dvoch chýb v streľbe v ľahu, mohla pomýšľať na prvé body v tejto sezóne. Takto si vybojovala aspoň účasť v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km.

Pred týždňom rovnako v Hochfilzene obsadila I. Fialková 58. priečku s dvoma nepresnými výstrelmi, čiže bežecky sa mierne zlepšila.

Jej skúsenejšej a v minulosti úspešnejšej sestre Paulíne sa rovnako ako pred 7 dňami ani teraz nedarilo na strelnici.

Po 86. mieste aktuálne pridala 80. priečku, keď opäť urobila štyri strelecké chyby a v cieli bola neskôr o 2:47,7 min ako víťazka z Nórska.

Čakanie na prvé body

Tretia Slovenka v 106-člennom štartovnom poli Júlia Machyniaková skončila na 88. mieste s časovým odstupom 3:03,7 min a jedným nepresným výstrelom.

Znamená to, že slovenský biatlon v novej sezóne SP stále čaká na prvé body.

„Ťažko sa mi to hodnotí v globále. Oproti minulému týždňu rovnako dve chyby, škoda že v ‚ležke‘, kde som sa predtým cítila istejšia. Pustilo ma to však lepšie po bežeckej stránke, aspoň tak to cítim. Až ked budú konečné štatistiky, uvidíme, či je to aj pravda,“ uviedla Ivona Fialková pre RTVS ešte pred koncom pretekov.