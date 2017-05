Šprintér Volko stanovil nový slovenský rekord v behu na 200 metrov

PRAHA 13. mája (WebNoviny.sk) – Halový vicemajster Európy v behu na 60 m z Belehradu Ján Volko (BK HNTN Bratislava) je v úvode letnej atletickej sezóny vo vynikajúcej forme.

V 1. kole českej extraligy, kde hosťuje za AK Olomouc, utvoril na pražskej Juliske v behu na 200 m v daždi slovenský rekord časom 20,66 sekundy (vietor +0,1 m/s). O tri stotinky zlepšil vlastné národné maximum 20,69 z 28. mája 2016 z portugalskej Leirie. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko o 17 stotín zdolal štvorstovkárskeho špecialistu, trojnásobného halového majstra Európy Pavla Masláka.

Na stovke vyrovnal rekord

Pred rekordnou dvojstovkou 20-ročný Volko vyrovnal vo finále behu na 100 m slovenský rekord 10,21 sekundy Adama Závackého z 18. mája 2013 v Hodoníne, keď mu do chrbta fúkal priaznivý vietor +1,0 m/s. Zároveň utvoril aj slovenský rekord do 23 rokov, keď vlastné predošlé maximum zo sobotného rozbehu (10,23/+0,8 m/s) zlepšil o dve stotinky.

Ján Volko si v sobotnej pražskej letnej súťažnej premiére zlepšil osobný rekord na stovke z 26. 5. 2016 v rakúskom St. Pöltene až o neuveriteľných 12 stotín. Vo finále zvíťazil s náskokom 8 stotín pred Zdeňkom Stromšíkom, tretí bol Dominik Záleský (10,36) a až štvrtý Pavel Maslák (10,37). Volko bez problémov splnil limity (10,60 a 21,45) na júlové ME do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi a aj na augustovú univerziádu na Taiwane.

Repčík triumfoval na osemstovke

Darilo sa aj ďalším Slovákom. Tretiu priečku na 100 m prekážok okorenila solídnym osobným rekordom a rekordom SR do 23 rokov 13,59 sekundy Stanislava Lajčáková z banskobystrickej Dukly. Zverenka Michala Škvarku zlepšila Bobkovej maximum z 2. júla 2000 v Banskej Bystrici o 4 stotiny, svoj minuloročný osobák si posunula o úctyhodné dve desatiny.

V behu na 800 m triumfoval Jozef Repčík časom 1:51,95 min, na 5000 m triumfoval Peter Ďurec za 14:42,74, Jana Velďáková bola najlepšia v diaľke (653 cm), jej sestra – dvojča Dana v trojskoku (13,41 m) a Tomáš Veszelka vyhral mužskú diaľku výkonom 756 cm, keď znova splnil limit na ME do 23 rokov (750 cm) a limitom okorenil aj druhú priečku v trojskoku (15,57 m).

Na 800 m žien finišovala Alexandra Štuková druhá za 2:05,11 (druhá bola aj na 400 m časom 54,41) pred bronzovou z lanských ME do 17 rokov Gabrielou Gajanovou, ktorá si časom 2:06,76 min výrazne zlepšila doterajší osobný rekord 2:09,21 a splnila ostrý limit SAZ na MEJ v Grossete. Limit na ME do 23 rokov splnil na stovke časom 10,52 aj Volkov sparingpartner Jakub Matúš, na 100 m prekážok sa z nominačného výkonu na MEJ 14,30 sekundy tešila Simona Takácsová, zverenka trénerskej dvojice Martin Illéš – Jaroslav Broďáni. Katarína Kuštárová pridala limity na ME “23” na 100 m prekážok (13,80 – posun na 3. miesto v historických tabuľkách SR) a 400 m prekážok (59,95), keď ako deviata Slovenka v histórii pokorila hranicu jednej minúty.

Výsledky Slovákov:

MUŽI

100 m: 1. Volko 10,21 – vyrovnaný rekord SR a rekord SR do 23 rokov (v rozbehu 10,23 – rekord SR do 23 rokov), 8. (2. v B-finále) Matúš 10,52 – limit na ME do 23 rokov (v rozbehu 10,58)

200 m: 1. Volko 20,66 – rekord SR a rekord SR do 23 rokov, 10. Danáč 21,96

400 m: 6. Danáč 47,80, 9. (mimo bodovania) Bottlík 48,63, 16. Ma. Talán 49,62

800 m: 1. Repčík 1:51,95, 6. Ma. Talán 1:53,25

5000 m: 1. Ďurec 14:42,74

diaľka: 1. Veszelka 756 – limit na ME do 23 rokov, 7. Šuba 726

trojskok: 2. Veszelka 15,57 – limit na ME do 23 rokov, 6. Šuba 14,90

ŽENY

100 m: 4. Bezeková 11,83 (v rozbehu 11,71, v rozbehoch Putalová 12,23, Ďurkechová 12,33)

200 m: 5. Bezeková 24,04, 7. Putalová 24,24, 17. (mimo bodovania) Slaničková 24,96

400 m: 2. Štuková 54,41, 4. (mimo bodovania) Ledecká 55,28, 10. Gajanová 57,62

800 m: 2. Štuková 2:05,11, 3. Gajanová 2:06,76 – limit na MEJ

5000 m: 7. (mimo bodovania) Durcová 18:49,04

100 m prek.: 3. Lajčáková 13,59 – rekord SR do 23 rokov a limit na ME do 23 rokov, 4. (mimo bodovania) Kuštárová 13,80 – limit na ME do 23 rokov, 5. Slaničková 14,14, 6. Šibová 14,20, 10. (mimo bodovania) Takácsová 14,30 – limit na MEJ,

400 m prek.: 3. Kuštárová 59,95 – limit na ME do 23 rokov, 7. Holleyová 1:01,75

žrď: 9. Kálnayová 320

diaľka: 1. J. Velďáková 653, 2. Slaničková 633, 3. D. Velďáková 620, 10. Chvílová 564

trojskok: 1. D. Velďáková 13,41, 3. Ďurkechová 12,49, 8. Chvílová 12,08