Šprintér Volko zvládol kvalifikáciu stovky s národným rekordom

LONDÝN 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Ján Volko (BK HNTN Bratislava) začal svoje premiérové účinkovanie na XVI. majstrovstvách sveta v atletike v Londýne fantasticky. Vyhral III. kvalifikačný beh na 100 m v novom slovenskom rekorde 10,15 sekundy (vietor +0,9 m/s), keď svoje vlastné predošlé maximum z 5. 6. 2017 z Odložilovho memoriálu v Prahe zlepšil o jednu stotinku. Úplne bez problémov postúpil do rozbehov, ktoré sú na programe o 21.20 h SELČ.

Najlepší výkon

Dvadsaťročný Volko dosiahol najlepší výkon spomedzi všetkých účastníkov kvalifikácie, druhý najrýchlejší bol Turek Emre Barnes (pôvodne Jamajčan Winston Barnes), ktorý bol o 7 stotín pomalší (10,22). Z každého zo štyroch kvalifikačných behov postupovali priamo prví traja plus ďalší dvaja s najlepšími časmi. Posledný postupový čas bol 10,71.

Majster Európy do 23 rokov na 200 m Volko odštartoval v III. behu výborne (reakcia 0,156), od úvodných metrov si získaval náskok a triumfoval o 8 stotín pred Burkom z Barbadosu a aj tretí v cieli Mohammedom zo Saudskej Arábie dosiahol rovnaký výkon.

Volkov sen

„Je to naozaj rýchla dráha, rekord som nečakal, je to pre mňa ako sen. Cítil som sa uvoľnený, nemusel som šprintovať nadoraz. Verím, že v rozbehoch to bude ešte lepšie,“ uviedol J8n Volko vo „fleš“ interview po kvalifikačnom behu.

Volko sa predstaví v II. rozbehu o 21.28 h SELČ, jeo súperi budú Riffayn z Komor (výkon v roku 2017: 10,56), Japonec Sani Brown (10,05), Lima z Portugalska (10,05), Číňan Čen-jie Sie (10,09), Barnes z Turecka (10,17), Callender z Trinidadu (10,10) a Jamajčan Blake (9,90), exmajster sveta 2011.

VÝSLEDKY:

MUŽI

100 m – kvalifikácia, III. beh (+0,9 m/s): 1. JÁN VOLKO (SR) 10,15 – rekord SR a postup do rozbehov (1. celkovo v kvalifikácii), 2. Burke (Barb.) 10,23, 3. Mohammed (Saud. Ar.) 10,23, 4. Palacios (Hond.) 10,73, 5. Bui Ba (Viet.) 10,76, 6. Gilani (Afg.) 11,13, 7. Maunikeni (Šalam. ostr.) 11,31.