Sprísnené podmienky vo voľbách môžu mať podľa Bugára zádrheľ, Danko je za komplexné riešenie

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Problematiku úpravy podmienok pre prezidentské voľby treba podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka riešiť komplexne.

„Zase vidíme billboardy na prezidentskú kampaň bez akejkoľvek evidencie,“ uviedol v piatok Danko pre agentúru SITA s tým, že národniari sa diskusii nebránia.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nemá s návrhom Smeru problém, ale v podrobnostiach môže byť podľa neho zádrheľ. „Máme ústavu, zákon o ochrane osobných údajov. Ak to bude v poriadku z pohľadu týchto zákonov, nemám problém,“ povedal. Bugár by však kládol väčší dôraz na to, aby kandidáti museli dokázať, ako vynaložili peniaze v predvolebnej kampani.

Strana Smer-SD v septembri predloží návrh, ktorý sprísni podmienky pre každého, kto chce kandidovať na úrad prezidenta SR. Ako povedal v piatok na tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico, do zákona o podmienkach volebného práva a jeho paragrafu 103 chce Smer zaradiť jedno nové písmeno.

„Do týchto podmienok chceme doplniť podmienku, že kandidát predloží predsedovi NR SR vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas volebnej kampane vzdáva daňového tajomstva,“ povedal Fico. Smer-SD chce, aby sa daňové tajomstvo nevzťahovalo na troch najvyšších ústavných činiteľov. V tejto chvíli však uvažujú len o zmene pri prezidentských voľbách.