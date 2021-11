Sprísnenie interrupcií podporuje len osem percent Slovákov, upozornila Bittó Cigániková (video)

Len necelých osem percent ľudí je za sprísnenie súčasného zákona o interrupciách. Každý tretí opýtaný je za to, aby bol zákon voči ženám ústretovejší a asi tretina ľudí chce, aby sa zákon vôbec nemenil. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1 000 respondentov.

Zber údajov sa uskutočnil od 21. do 25. októbra tohto roka. Prieskum si objednala strana Sloboda a Solidarita (SaS). Informovala o tom predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS).

Lehota na rozmyslenie si interrupcie

Na otázku, či by štátne nemocnice mali mať povinnosť vykonávať legálne interrupcie, podľa Bittó Cigánikovej až 74 percent ľudí odpovedalo kladne. Len 12 percent opýtaných uviedlo, že by to tak nemuselo byť a niečo vyše tri percentá je za úplný zákaz takýchto zákrokov.

Pokiaľ ide o lehotu na rozmyslenie si interrupcie, tak z prieskumu vyšlo, že štvrtina opýtaných považuje takúto lehotu za potrebnú. Niečo vyše 40 percent ľudí uviedlo, že lehota potrebná nie je a štvrtina ľudí nevedela alebo nechcela odpovedať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ľudia netušia o interrupčnej tabletke

Na otázku, ako ľudia vnímajú medikamentóznu formu interrupcie, skoro polovica ľudí nevie, čo je interrupčná tabletka. Z opýtaných, ktorí si vedeli na tabletku urobiť názor, takmer 75 percent ľudí súhlasí, aby sa robila medikamentózna forma interrupcie.

SaS podľa Bittó Cigánikovej predloží pozmeňujúci návrh k zákonu Anny Záborskej (klub OĽaNO) o pomoci tehotným ženám, aby bolo možné túto formu interrupcie pod dohľadom lekára využívať.

Parlament má na súčasnej schôdzi parlamentu rozhodnúť o zákone o pomoci tehotným ženám. Podľa liberálnej časti poslancov parlamentu Záborskej zákon sťažuje prístup k interrupciám.