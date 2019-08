Šrámková, Kučová aj Lacko postúpili do druhého kola kvalifikácie na US Open

Po Jane Čepelovej aj Kristína Kučová, Rebecca Šramková a Lukáš Lacko prenikli do 2. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže vo dvojhre na štvrtom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V úvodnom kole Kučová zdolala Belgičanku Greet Minnenovú 6:3, 6:4 a Lacko si poradil s Nemcom Yannickom Maddenom 6:4, 6:3. Až tri sety potrebovala na postup Šramková, ktorá po vyše dve a polhodinovom boji zdolala Francúzku Chloé Paquetovú 6:7 (4), 6:3, 6:4.

V utorok zasiahnu do kvalifikačných bojov na US Open zostávajúci traja Slováci – Norbert Gombos, Filip Horanský a Magdaléna Rybáriková.