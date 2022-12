Srbská vláda žiada o možnosť umiestniť svojich vojakov a policajtov v Kosove

Srbsko vo štvrtok formálne požiadalo o možnosť opätovne umiestniť svoje bezpečnostné zložky na území Kosova. Spravilo tak napriek upozorneniam, že Západ takú požiadavku pravdepodobne neschváli a len to zvýši napätie v tejto časti Balkánu.

Chce vrátiť srbských vojakov na sever

Srbský prezident Aleksandar Vučić povedal pre televíziu RTS, že jeho vláda požiadala veliteľa mierových síl pod vedením NATO, ktoré sú v Kosove od roku 1999, keď odtiaľ západní spojenci vytlačili srbské jednotky, aby umožnili návrat asi tisíc srbských vojakov a policajtov do severnej časti krajiny, kde žije srbská menšina.

Žiadosť podľa neho hovorí o určitom počte srbských vojakov, od sto do tisíc, ktorí by sa mali vrátiť do Kosova a napriek tomu, že „ju takmer určite neschvália“, dostane sa do záznamov.

NATO neochráni Srbov v Kosove

Srbskí predstavitelia tvrdia, že rezolúcia Organizácie Spojených národov, ktorá formálne ukončila vojnu v Kosove, umožňuje návrat srbských jednotiek na toto územie. Argumentujú tiež, že mierové misie vedené NATO a Európskou úniou nedokážu ochrániť srbskú menšinu v Kosove, zatiaľ čo ich jednotky by to dokázali.